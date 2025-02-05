Сирський: У 2024 році Сили оборони уразили більше артсистем РФ, ніж за попередні два роки
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що за 2024 рік Сили оборони уразили 13 тисяч артилерійських систем противника.
Джерело: Сирський в Telegram
Пряма мова: "Однією з пріоритетних задач оборонної операції є знищення ворожої артилерії. Лише за 2024 рік було уражено 13 тисяч артилерійських систем противника. Це більше, ніж разом за два попередні роки повномасштабного вторгнення.
Деталі: Загалом же втрати росіян в артилерійських системах складають майже 23 тисячі одиниць. Збройні сили знешкодили 1269 одиниць РСЗВ окупантів.
Сирський: У 2024 році Сили оборони уразили більше артсистем РФ, ніж за попередні два роки— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 5, 2025
Відео із Telegram Сирського pic.twitter.com/TqyATDJfQ8
Пряма мова: Ефективна контрбатарейна робота української артилерії та масштабне застосування безпілотних підрозділів фактично звели нанівець початкове домінування артилерії російських загарбників на полі бою.