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Сирський: У 2024 році Сили оборони уразили більше артсистем РФ, ніж за попередні два роки

Тетяна ОлійникСереда, 5 лютого 2025, 20:28
Сирський: У 2024 році Сили оборони уразили більше артсистем РФ, ніж за попередні два роки
Скриншот із відео з Telegram-каналу Сирського

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що за 2024 рік Сили оборони уразили 13 тисяч артилерійських систем противника.

Джерело: Сирський в Telegram

Пряма мова: "Однією з пріоритетних задач оборонної операції є знищення ворожої артилерії. Лише за 2024 рік було уражено 13 тисяч артилерійських систем противника. Це більше, ніж разом за два попередні роки повномасштабного вторгнення.

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Деталі: Загалом же втрати росіян в артилерійських системах складають майже 23 тисячі одиниць. Збройні сили знешкодили 1269 одиниць РСЗВ окупантів.

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Пряма мова: Ефективна контрбатарейна робота української артилерії та масштабне застосування безпілотних підрозділів фактично звели нанівець початкове домінування артилерії російських загарбників на полі бою. 

Сирськийвтрати у війніЗбройні сили
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