Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що за 2024 рік Сили оборони уразили 13 тисяч артилерійських систем противника.

Джерело: Сирський в Telegram

Пряма мова: "Однією з пріоритетних задач оборонної операції є знищення ворожої артилерії. Лише за 2024 рік було уражено 13 тисяч артилерійських систем противника. Це більше, ніж разом за два попередні роки повномасштабного вторгнення.

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Деталі: Загалом же втрати росіян в артилерійських системах складають майже 23 тисячі одиниць. Збройні сили знешкодили 1269 одиниць РСЗВ окупантів.

Сирський: У 2024 році Сили оборони уразили більше артсистем РФ, ніж за попередні два роки

Відео із Telegram Сирського pic.twitter.com/TqyATDJfQ8 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 5, 2025

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Пряма мова: Ефективна контрбатарейна робота української артилерії та масштабне застосування безпілотних підрозділів фактично звели нанівець початкове домінування артилерії російських загарбників на полі бою.