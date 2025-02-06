БпЛА атакували аеродром у Приморсько-Ахтарську, звідки Росія запускає "Шахеди" по Україні

У ніч на 6 лютого безпілотники атакували аеродром у Приморсько-Ахтарську Краснодарського краю Росії, звідки ворог запускає дрони-камікадзе "Шахед" для атак на українські міста.

Джерело: начальник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, російське медіа ASTRA

Пряма мова Коваленка: "В районі аеродрому Приморсько-Ахтарська, де був приліт, розташовується один зі складів з "Шахедами".

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Деталі: Відео, опубліковані очевидцями, демонструють сильний вогонь і дим на території аеродрому.

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