Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримайте нас, аби і ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайтеся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

БпЛА атакували аеродром у Приморсько-Ахтарську, звідки Росія запускає "Шахеди" по Україні

Іван Д'яконовЧетвер, 6 лютого 2025, 02:43
БпЛА атакували аеродром у Приморсько-Ахтарську, звідки Росія запускає Шахеди по Україні
ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 6 лютого безпілотники атакували аеродром у Приморсько-Ахтарську Краснодарського краю Росії, звідки ворог запускає дрони-камікадзе "Шахед" для атак на українські міста.

Джерело: начальник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, російське медіа ASTRA

Пряма мова Коваленка: "В районі аеродрому Приморсько-Ахтарська, де був приліт, розташовується один зі складів з "Шахедами".

Реклама:

Деталі: Відео, опубліковані очевидцями, демонструють сильний вогонь і дим на території аеродрому.

Передісторія: 

РЕКЛАМА:
  • СБУ та Сили оборони України уночі 5 лютого уразили нафтопереробне підприємство у Краснодарському краї Росії та російський ЗРК "Бук" на тимчасом окупованій території Запорізької області.

безпілотникиРосіяаеродромШахед
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Росіяни вдарили безпілотником по одному з найбільших ринків у Харкові
Україна ввела санкції проти тіньового флоту РФ і викрадачів української культури
ЄС готує відповідь на мита Трампа: під ударом американські техногіганти
Bloomberg: Мирний план Трампа можуть представити вже наступного тижня
ЗМІ: На наступному "Рамштайні" в лютому головуватимуть не США
фото, доповненоУкраїна повернула з російського полону 150 захисників
Усі новини...
безпілотники
Росіяни завдали чергового удару дроном по Харкову
Росіяни вдарили безпілотником по одному з найбільших ринків у Харкові
Протиповітряний бій 5 лютого: ППО збила 57 ударних дронів у 9 областях
Останні новини
03:19
На Донеччині залишаються понад 300 тисяч цивільних – ОВА
02:43
відеоБпЛА атакували аеродром у Приморсько-Ахтарську, звідки Росія запускає "Шахеди" по Україні
02:07
Росіяни намагаються закріпитися на правому березі річки Оскіл на Харківщині – DeepState
01:23
Росіяни завдали чергового удару дроном по Харкову
01:08
Трамп підписав указ про заборону трансгендерним спортсменам брати участь у жіночих змаганнях
00:59
Легендарний іспанський велогонщик зник безвісти
00:17
Мін’юст: Реєстр збитків від агресії РФ може запрацювати "на повну" до кінця року
23:46
З якими проблемами зіштовхується молодь, яка повертається з окупації: історії
23:43
Новини економіки 5 лютого: податок на нерухомість, скільки грошей українці вивезли в перший рік великої війни
23:36
Росіяни вдарили безпілотником по одному з найбільших ринків у Харкові
Усі новини...
Реклама:
Реклама: