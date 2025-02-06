Дрони уразили російський аеродром, звідки окупанти запускають "Шахеди" – Генштаб  

Підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ разом з іншими складовими Сил оборони уразили аеродром "Приморсько-Ахтарський" у Краснодарському краї РФ уночі 6 лютого.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Дослівно Генштаб: "Підтверджено влучання та вибухи в районі цілі. Виникла пожежа. Результати ураження уточнюються".

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Деталі: Зазначається, що цей аеродром окупанти використовують для зберігання, підготовки та пусків БпЛА типу Shahed по території України, а також для обслуговування авіатехніки, яка виконує завдання в районах Запорізької та Херсонської областей.



"Удари по об’єктах, задіяних у забезпеченні збройної агресії РФ проти України та терорі цивільного населення, триватимуть", – пообіцяли у Генштабі.

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