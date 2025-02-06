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В ніч на 6 лютого РФ атакувала 77 дронами: 56 збила ППО, постраждали три області

Валентина РоманенкоЧетвер, 6 лютого 2025, 09:20
В ніч на 6 лютого РФ атакувала 77 дронами: 56 збила ППО, постраждали три області
уламки збитого дрона РФ. ілюстративне фото Нацгвардії

У ніч на 6 лютого Росія випустила 77 ударних безпілотників та дронів-імітаторів по Україні, 56 із них знищила ППО, 18 – локаційно втрачені, водночас є влучання у трьох областях.

Джерело: пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ

Деталі: З 19.00 5 лютого противник атакував 77-ма ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Шаталово та двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Ростовської області РФ.

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Станом на 09.00 підтверджено збиття 56-ми ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Вінницькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях.

18 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені  (без негативних наслідків).

Водночас внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Черкащина та Дніпропетровщина.

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Нагадаємо: Вночі 6 лютого підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ разом з іншими складовими Сил оборони уразили аеродром "Приморсько-Ахтарський" у Краснодарському краї РФ, який окупанти використовують для зберігання, підготовки та пусків БпЛА типу Shahed по території України.

ШахедбезпілотникиППОПовітряні сили ЗСУ
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