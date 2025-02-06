У Києві запрацюють другі виходи на станціях метро "Осокорки" та "Золоті ворота"

Починаючи з п’ятниці, 7 лютого, у столичному метрополітені на станціях "Осокорки" та "Золоті ворота" почнуть працювати другі виходи.

Джерело: пресслужба КП "Київський метрополітен"

Дослівно: "Зокрема, вестибюль № 2 станції "Осокорки" працюватиме з 5:37 до 22:30. Нагадаємо, що вестибюль № 1 працює з 5:34 до 22:33.

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Вихід № 2 на станції "Золоті ворота", що виходить на вул. Володимирську, працюватиме з 5:37 до 22:30. Вихід № 1 працює з 5:38 до 22:31".

Деталі: Пресслужба метрополітену нагадала, що станції під час повітряної тривоги працюють в режимі укриття.

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