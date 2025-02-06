У Раді планують до травня продовжити термін проходження ВЛК для обмежено придатних
За словами члена комітету Ради з питань нацбезпеки і оборони, парламент розгляне законопроєкт про продовження на три місяці строків проходження ВЛК для обмежено придатних.
Джерело: член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки нардеп Федір Веніславський на брифінгу 6 лютого
Пряма мова: "Ми розглядали питання (продовження проходження ВЛК - ред.) перед тим, як ухвалити рішення про реєстрацію відповідного законопроєкту – про продовження до 5 травня строку проходження військово-лікарської комісії обмежено придатних.
Ми на закритих засіданнях комітету розглядали динаміку, статистику, причини чому так не відбулося (не всі пройшли ВЛК). І це такий комплекс причин суб'єктивного і об'єктивного характеру".
Деталі: На його думку, неналежним чином була забезпечена "комунікаційна рамка щодо сигналів для тих, хто був визнаний обмежено придатний". Зокрема, яким чином обмежено придатні мають пройти ВЛК: "чи самі мають приходити, чи отримати повістку".
Також, за його словами, були проблеми з організацією роботи ВЛК через великі черги. Це питання наразі вирішується Міноборони через запровадження електронного запису на ВЛК.
Пряма мова: "Все це в комплексі привело до того, що менше половини тих громадян, які були визнані обмежено придатними, тільки встигли отримати направлення і почати якісь процедури, а реально пройшли (ВЛК - ред.) значно менше громадян України.
А з точки зору юридичної, невиконання закону – це порушення правил військового обліку і за це передбачена адміністративна відповідальність.
Зараз прийнято рішення розглянути законопроєкт, продовжити термін ще на 3 місяці для того, щоб не притягати до відповідальності адміністративної, і щоб всі, хто не має підстав не проходити цю комісію, пройшли її і були визнані або придатними, або непридатними".
Веніславський вважає, що на найближчих засіданнях Ради законопроєкт буде розглянутий та ухвалений.
Передісторія:
- 24 січня заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук заявила, що наразі у Раді працюють над тим, щоб продовжити строк для повторного медогляду для обмежено придатних, який мав би закінчитися 4 лютого.
- У квітні 2024 року президент підписав закон № 3621-IX "Про забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист", який передбачає скасування "обмежено придатного" статусу військовозобов'язаних.
- Закон набув чинності 4 травня 2024 року. Після того протягом дев’яти місяців (до 4 лютого 2025-го) обмежено придатні мали повторно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК). За її результатами медики мали вирішити, до якої групи належатиме чоловік призовного віку.