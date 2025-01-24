В ОП заявили, що будуть продовжувати термін проходження повторного ВЛК для "обмежено придатних"
Заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук заявила, що наразі у Раді працюють над тим, щоб продовжити строк для повторного медогляду для обмежено придатних, який мав би закінчитися 4 лютого. За її словами, всі не встигнуть, тому вирішили продовжити термін і поки не застосовувати штрафи.
Джерело: Верещук у Telegram
Пряма мова: "Щодо обмежено придатних є проблема. За законом усі обмежено придатні мають повторно пройти ВЛК до 4 лютого 2025 включно. Інакше штрафи та інші юридичні неприємності.
На сьогодні більшість з них (понад 1 мільйона людей) ще не пройшли відповідні медогляди. В тому числі тому, що не отримували викликів на ВЛК, або не можуть їх отримати в ТЦК (бо там черги).
Очевидно, що абсолютно нереально пропустити через ВЛК таку кількість людей до 4 лютого".
Деталі: За її словами, наразі у парламенті працюють над внесенням змін до законодавства, щоб продовжити строк для повторного медогляду обмежено придатними.
Також триває робота над нормативними змінами, щоб поки не застосовувати штрафи.
Крім того, Міноборони та МОЗ мають терміново забезпечити належні графіки роботи ВЛК, щоб вчасно опрацювати всіх обмежено придатних.
Нагадаємо:
- У квітні 2024 року президент підписав закон № 3621-IX "Про забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист", який передбачає скасування "обмежено придатного" статусу військовозобов'язаних.
- Закон набув чинності 4 травня 2024 року. Після того протягом дев’яти місяців (до 4 лютого 2025-го) обмежено придатні мали повторно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК). За її результатами медики мали вирішити, до якої групи належатиме чоловік призовного віку.
- Після проходження повторної ВЛК військових, яких визнали непридатними, звільнять від несення служби, а придатні продовжать служити. Натомість непридатних військовозобов’язаних виключають із військового обліку, а придатні – повинні будуть пройти службу.