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В ОП заявили, що будуть продовжувати термін проходження повторного ВЛК для "обмежено придатних"

Альона Мазуренко П'ятниця, 24 січня 2025, 23:49
В ОП заявили, що будуть продовжувати термін проходження повторного ВЛК для обмежено придатних
фото: Depositphotos

Заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук заявила, що наразі у Раді працюють над тим, щоб продовжити строк для повторного медогляду для обмежено придатних, який мав би закінчитися 4 лютого. За її словами, всі не встигнуть, тому вирішили продовжити термін і поки не застосовувати штрафи.

Джерело: Верещук у Telegram

Пряма мова: "Щодо обмежено придатних є проблема. За законом усі обмежено придатні мають повторно пройти ВЛК до 4 лютого 2025 включно. Інакше штрафи та інші юридичні неприємності.

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На сьогодні більшість з них (понад 1 мільйона людей) ще не пройшли відповідні медогляди. В тому числі тому, що не отримували викликів на ВЛК, або не можуть їх отримати в ТЦК (бо там черги).

Очевидно, що абсолютно нереально пропустити через ВЛК таку кількість людей до 4 лютого".

Деталі: За її словами, наразі у парламенті працюють над внесенням змін до законодавства, щоб продовжити строк для повторного медогляду обмежено придатними.

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Також триває робота над нормативними змінами, щоб поки не застосовувати штрафи.

Крім того, Міноборони та МОЗ мають терміново забезпечити належні графіки роботи ВЛК, щоб вчасно опрацювати всіх обмежено придатних.

Нагадаємо:

  • У квітні 2024 року президент підписав закон № 3621-IX "Про забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист", який передбачає скасування "обмежено придатного" статусу військовозобов'язаних.
  • Закон набув чинності 4 травня 2024 року. Після того протягом дев’яти місяців (до 4 лютого 2025-го) обмежено придатні мали повторно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК). За її результатами медики мали вирішити, до якої групи належатиме чоловік призовного віку.
  • Після проходження повторної ВЛК військових, яких визнали непридатними, звільнять від несення служби, а придатні продовжать служити. Натомість непридатних військовозобов’язаних виключають із військового обліку, а придатні – повинні будуть пройти службу.

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