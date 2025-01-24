В ОП заявили, що будуть продовжувати термін проходження повторного ВЛК для "обмежено придатних"

Заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук заявила, що наразі у Раді працюють над тим, щоб продовжити строк для повторного медогляду для обмежено придатних, який мав би закінчитися 4 лютого. За її словами, всі не встигнуть, тому вирішили продовжити термін і поки не застосовувати штрафи.

Джерело: Верещук у Telegram

Пряма мова: "Щодо обмежено придатних є проблема. За законом усі обмежено придатні мають повторно пройти ВЛК до 4 лютого 2025 включно. Інакше штрафи та інші юридичні неприємності.

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На сьогодні більшість з них (понад 1 мільйона людей) ще не пройшли відповідні медогляди. В тому числі тому, що не отримували викликів на ВЛК, або не можуть їх отримати в ТЦК (бо там черги).

Очевидно, що абсолютно нереально пропустити через ВЛК таку кількість людей до 4 лютого".

Деталі: За її словами, наразі у парламенті працюють над внесенням змін до законодавства, щоб продовжити строк для повторного медогляду обмежено придатними.

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Також триває робота над нормативними змінами, щоб поки не застосовувати штрафи.

Крім того, Міноборони та МОЗ мають терміново забезпечити належні графіки роботи ВЛК, щоб вчасно опрацювати всіх обмежено придатних.

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