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Зеленський готовий до перемовин з РФ, але вважає, що Путін боїться з ним розмовляти

Тетяна ОлійникЧетвер, 6 лютого 2025, 18:38
Зеленський готовий до перемовин з РФ, але вважає, що Путін боїться з ним розмовляти
Фото - Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський готовий до перемовин з лідером Кремля Володимиром Путіним тоді, коли буде розуміння щодо закінчення війни.

Джерело: заява Зеленського журналістам, повідомляє "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Безумовно і США, і президент Трамп і країни ЄС вважають, що дипломатія неможлива без Росії, без Путіна, тому я сказав, що готовий, якщо у нас буде розуміння, чим закінчиться ця війна для нас. Ми готові до дипломатії, я тут не маю з цим ніяких проблем… Проблема в тому, що Путін, мені здається, боїться впринципі розмовляти зі мною про закінчення війни, я не знаю, чому, начебто доросла людина, боїться залишитись наодинці з іншою людиною без своєї свори. Але тим не менш, я думаю, Трамп зможе примусити його закінчити війну".

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Деталі: Президент також підкреслив важливість сталого миру з сильними гарантіями безпеки. Він повідомив про роботу з американською стороною щодо цього.

Пряма мова: "Але тим не менше ми будемо працювати, щоб це було спільне розуміння і бачення. Навіть якщо Росії щось не подобається, нам потрібне спільне бачення серед партнерів. А потім ми готові до дипломатії".

Що передувало: 

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  • Раніше в інтерв’ю британському журналісту Пірсу Моргану Зеленський заявив, що готовий сісти за стіл переговорів з Путіним, якщо це буде єдина схема для принесення миру українцям.
  • Згодом у Кремлі заявили, що незважаючи на "проблеми з точки зору легітимності" Зеленського, Москва нібито все одно відкрита для переговорів.

ЗеленськийпереговориПутін
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