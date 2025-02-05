У Кремлі заявили, що незважаючи на "проблеми з точки зору легітимності" президента України Володимира Зеленського, Москва нібито все одно відкрита для переговорів.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова

Пряма мова Пєскова: "Потрібно віддавати собі повний звіт у тому, що відбувається. Аналіз із нашого боку, який неодноразово був озвучений президентом Путіним, свідчить про те, що пан Зеленський має великі проблеми де-юре з точки зору своєї легітимності, але навіть, незважаючи на це, російська сторона залишається відкритою для переговорів".

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Деталі: Він додав, що готовність до діалогу з боку України має на чомусь базуватися.

"Готовність має на чомусь ґрунтуватися, готовність і бажання. Вона не може ґрунтуватися на законодавчій забороні таких переговорів для Зеленського. Тому поки що, крім як порожні слова, це неможливо сприймати", – заявив Пєсков.

Він додав, що динаміка перебігу війни нібито свідчить про те, що "зацікавленість у переговорах" має виходити від України.

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"Динаміка розвитку подій на землі, динаміка перебігу спеціальної військової операції (так росіяни називають війну проти України, – ред.) вельми недвозначно свідчить про те, що насамперед відкритість і зацікавленість у таких переговорах має демонструвати Київ", – сказав Пєсков.

Відповідаючи на запитання, чи вважає Путін Зеленського своїм ворогом, прессекретар глави Кремля заявив, що в цій ситуації "не повинно бути місця емоціям".

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