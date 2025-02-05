У Путіна заявили, що відкриті до переговорів, попри "проблеми" з легітимністю Зеленського
У Кремлі заявили, що незважаючи на "проблеми з точки зору легітимності" президента України Володимира Зеленського, Москва нібито все одно відкрита для переговорів.
Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова
Пряма мова Пєскова: "Потрібно віддавати собі повний звіт у тому, що відбувається. Аналіз із нашого боку, який неодноразово був озвучений президентом Путіним, свідчить про те, що пан Зеленський має великі проблеми де-юре з точки зору своєї легітимності, але навіть, незважаючи на це, російська сторона залишається відкритою для переговорів".
Деталі: Він додав, що готовність до діалогу з боку України має на чомусь базуватися.
"Готовність має на чомусь ґрунтуватися, готовність і бажання. Вона не може ґрунтуватися на законодавчій забороні таких переговорів для Зеленського. Тому поки що, крім як порожні слова, це неможливо сприймати", – заявив Пєсков.
Він додав, що динаміка перебігу війни нібито свідчить про те, що "зацікавленість у переговорах" має виходити від України.
"Динаміка розвитку подій на землі, динаміка перебігу спеціальної військової операції (так росіяни називають війну проти України, – ред.) вельми недвозначно свідчить про те, що насамперед відкритість і зацікавленість у таких переговорах має демонструвати Київ", – сказав Пєсков.
Відповідаючи на запитання, чи вважає Путін Зеленського своїм ворогом, прессекретар глави Кремля заявив, що в цій ситуації "не повинно бути місця емоціям".
Передісторія:
- Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий сісти за стіл переговорів із Володимиром Путіним, якщо це буде єдиний варіант для принесення миру українцям. Він також зазначив, що його особисте ставлення до глави РФ у цьому випадку не має значення. "Я вважаю його ворогом. І, якщо чесно, думаю, що і він мене вважає ворогом", – сказав Зеленський.
- Восени 2022 року, коли Росія закріпила у своїй конституції анексію чотирьох українських областей, Україна ввела заборону на прямі переговори з Путіним.
- Також українське законодавство забороняє проводити вибори під час дії воєнного стану.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що вибори в Україні дуже важливі, але вони можуть відбутися лише після закінчення гарячої фази війни та скасування воєнного стану.