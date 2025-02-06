Повітряні сили отримали нову партію винищувачів F-16 від Нідерландів

В Україну надійшла нова партія винищувачів F-16 від Королівства Нідерландів.

Джерело: міністр оборони Рустем Умєров, якого цитує пресслужба МОУ, президент Володимир Зеленський під час брифінгу в четвер у Києві, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Умєрова: "Повітряні сили Збройних сил України отримали довгоочікуване підсилення – перші французькі винищувачі Mirage 2000 та F-16 від Королівства Нідерландів.

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Ці сучасні бойові машини вже в Україні і незабаром приступлять до виконання бойових завдань, посилюючи нашу оборону та здатність ефективно протистояти російській агресії".

Деталі: За підсумками зустрічі з президентом ЄБРР на запитання журналістів, чи з'явилися ще в Україні додаткові F-16, Зеленський відповів: "Так".

Він також уточнив, що літаки надійшли в середу.

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Зеленський сказав, що не може розкрити кількість французьких винищувачів Mirage 2000-5, які надійшли в Україну одночасно.

Пряма мова: "Про кількість (Mirage-2000) не скажу - не маю права - але це ті самі дати, про які ми домовлялися з президентом Макроном (президент Франції Емманюель Макрон). Так, з'явилися "Міражі", але якщо бути відвертим, ми й чекали, щоб вони разом з'явилися в нас - тобто додаткові F-16 і "Міражі".