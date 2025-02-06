Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримайте нас, аби і ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайтеся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Повітряні сили отримали нову партію винищувачів F-16 від Нідерландів

Валентина РоманенкоЧетвер, 6 лютого 2025, 19:06
Повітряні сили отримали нову партію винищувачів F-16 від Нідерландів
F-16 ілюстративне фото Getty Images

В Україну надійшла нова партія винищувачів F-16 від Королівства Нідерландів.

Джерело: міністр оборони Рустем Умєров, якого цитує пресслужба МОУ, президент Володимир Зеленський під час брифінгу в четвер у Києві, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Умєрова: "Повітряні сили Збройних сил України отримали довгоочікуване підсилення – перші французькі винищувачі Mirage 2000 та F-16 від Королівства Нідерландів.

Реклама:

Ці сучасні бойові машини вже в Україні і незабаром приступлять до виконання бойових завдань, посилюючи нашу оборону та здатність ефективно протистояти російській агресії".

Деталі: За підсумками зустрічі з президентом ЄБРР на запитання журналістів, чи з'явилися ще в Україні додаткові F-16, Зеленський відповів: "Так".

Він також уточнив, що літаки надійшли в середу.

РЕКЛАМА:

Зеленський сказав, що не може розкрити кількість французьких винищувачів Mirage 2000-5, які надійшли в Україну одночасно.

Пряма мова: "Про кількість (Mirage-2000) не скажу - не маю права - але це ті самі дати, про які ми домовлялися з президентом Макроном (президент Франції Емманюель Макрон). Так, з'явилися "Міражі", але якщо бути відвертим, ми й чекали, щоб вони разом з'явилися в нас - тобто додаткові F-16 і "Міражі".

винищувачіПовітряні сили ЗСУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Повітряні сили отримали нову партію винищувачів F-16 від Нідерландів
Половина Ради на Молитовному сніданку: Зеленський розкритикував депутатів за часті відрядження
фотоНардеп-утікач з'явився на засіданні комітету Ради онлайн
"Діалог лікує": Папа Римський закликав українську молодь "прощати ворогів" заради миру
Українці бояться зростання цін більше, ніж окупації територій – опитування
Служба для мобілізованого починається в день відправлення до в/ч, а не після присяги – Верховний суд
Усі новини...
У Держдумі РФ кажуть про зустріч Трампа і Путіна вже у лютому чи березні
Розвідка, удари по тилу, дезорганізація ворога: ССО розповіли, як починалася Курська операція
Зеленський готовий до перемовин з РФ, але вважає, що Путін боїться з ним розмовляти
Представник Трампа спростував анонс ЗМІ: презентації "мирного плану" в Мюнхені не буде
Останні новини
19:40
У Києві група підлітків побила юнака та зняла це на відео: поліція зʼясовує обставини інциденту
19:37
Одна з партій влади Гренландії підтримує швидкий референдум про незалежність
19:30
Ryanair хоче стати першою авіакомпанією, яка повернеться в Україну після відкриття неба
19:28
Палії-диверсанти з Буковини отримали по 15 років тюрми: мають компенсувати УЗ 1 млн збитків
19:25
Обсяги українського експорту впали вдвічі у січні
19:23
Січень 2025 року став найтеплішим за всю історію спостережень – кліматологи
19:10
Трамп планує накласти санкції на Міжнародний кримінальний суд – Reuters
19:08
Гетманцев вважає, що Рада є головною перепоною у легалізації порно
19:06
Повітряні сили отримали нову партію винищувачів F-16 від Нідерландів
18:56
Половина Ради на Молитовному сніданку: Зеленський розкритикував депутатів за часті відрядження
Усі новини...
Реклама:
Реклама: