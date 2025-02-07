Посолка України у США зустрілася зі спецпредставником США з питань України та Росії

Посолка України у Сполучених Штатах Оксана Маркарова провела зустріч зі спеціальним представником США з питань України та Росії генералом Кітом Келлогом.

Джерело: Маркарова у Facebook

Деталі: Зустріч відбулася після офіційного призначення генерала Кіта Келлога на посаду 3 лютого. Маркарова наголосила, що це не перша їхня розмова, але вперше в його офіційному статусі.

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Пряма мова: "Провели ґрунтовну дискусію зі Спецпредставником та його командою і моїми колегами – очільником ВАТ генералом Кременецьким та заступником Denys Sienik".

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