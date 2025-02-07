Посолка України у США зустрілася зі спецпредставником США з питань України та Росії
П'ятниця, 7 лютого 2025, 00:45
Посолка України у Сполучених Штатах Оксана Маркарова провела зустріч зі спеціальним представником США з питань України та Росії генералом Кітом Келлогом.
Джерело: Маркарова у Facebook
Деталі: Зустріч відбулася після офіційного призначення генерала Кіта Келлога на посаду 3 лютого. Маркарова наголосила, що це не перша їхня розмова, але вперше в його офіційному статусі.
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Пряма мова: "Провели ґрунтовну дискусію зі Спецпредставником та його командою і моїми колегами – очільником ВАТ генералом Кременецьким та заступником Denys Sienik".
Передісторія:
- У понеділок, 3 лютого, американський президент Дональд Трамп підписав офіційний указ про призначення генерал-лейтенанта у відставці Кіта Келлога спеціальним представником з питань України та Росії.
- На початку січня генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлог планував відвідати Київ для зустрічі з українськими лідерами. У МЗС України навіть зазначили, що вже визначено попередню дату візиту. Проте візит було відкладено.