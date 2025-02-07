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Окупанта, причетного до масових вбивств на Київщині, у Росії призначили заступником міністра

Іван Д'яконовП'ятниця, 7 лютого 2025, 01:28
Окупанта, причетного до масових вбивств на Київщині, у Росії призначили заступником міністра
Денис Паслер і Нурсултан Муссагалеєв. Фото: Telegram/ Паслера

Колишній командир підрозділу російської армії Нурсултан Муссагалеєв, який брав участь у масових катуваннях і вбивствах на Київщині, став виконувачем обов’язків заступника міністра регіональної та інформаційної політики Оренбурзької області Росії.

Джерело: голова регіону Денис Паслер

Деталі: За даними Служби безпеки України, 24 лютого 2022 року росіянин у складі окупаційних угруповань Росії перетнув північний кордон України і прибув до Бучанського району для підготовки наступу на Київ.

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Муссагалеєв обіймав посаду командира розвідувального взводу 104-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії збройних сил РФ, дислокованої у Пскові. 

Під час перебування на території громади Муссагалеєв брав участь у так званих "зачистках", спрямованих на придушення руху опору та залякування мешканців регіону.

Після втечі загарбників із Київщини вище військово-політичне керівництво РФ нагородило Муссагалеєва зіркою "героя Росії" та медаллю "за бойові відзнаки". Потім російські пропагандисти зняли про нього сюжет, який вийшов у "прайм-тайм" на телеканалі "Россия 1".

Росія
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