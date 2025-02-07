Євлаш йде з посади речника Повітряних сил ЗСУ  

Ілля Євлаш повідомив, що залишає посаду речника Повітряних сил ЗСУ.

Джерело: Євлаш у Facebook

Пряма мова: "Прийшов час сказати "до зустрічі", мої Повітряні Сили. Для мене цей період життя був по-справжньому незабутнім.

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Тут я знайшов нових друзів, тут ми зробили багато корисних речей, тут я закохався в Повітряні Сили".

Деталі: Він подякував усім, хто "був поруч, допомагав, підтримував і навіть тим, хто бажав упасти", і зазначив, що "час рухатися далі".

Про причину такого рішення та про свої подальші плани Євлаш нічого не повідомив.

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