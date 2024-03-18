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Сирський призначив нового речника Повітряних сил

Валентина РоманенкоПонеділок, 18 березня 2024, 17:47
Сирський призначив нового речника Повітряних сил
Ілля Євлаш. фото з Facebook-сторінки військового

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський призначив начальником служби звʼязків з громадськістю Командування Повітряних сил представника Сухопутних військ майора Іллю Євлаша.

Джерело: командування Повітряних сил у соцмережах

Дослівно: "Згідно з наказом головнокомандувача Збройних сил України, начальником служби звʼязків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України призначено майора Євлаша Іллю Олеговича".

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Деталі: Ілля Євлаш проходив службу в Командуванні Сухопутних військ на посаді старшого офіцера служби звʼязків з громадськістю. Очолював службу звʼязків з громадськістю угруповання сил і засобів оборони міста Київ та пресслужбу оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Був речником східного угруповання військ.

Що передувало: 16 березня стало відомо, що з посади речника Повітряних сил ЗСУ звільнили полковника Юрія Ігната, який займав цей пост з 2018 року.

Теми: Повітряні сили ЗСУСирський
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