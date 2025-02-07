Міноборони: реформа ТЦК та СП розділить їхні функції на три напрямки
Для територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Міноборони готує реформу, яка буде зосереджена на соціальних питаннях, обліку військовозобов'язаних та підготовці населення до служби.
Джерело: інтерв'ю першого заступника міністра оборони Івана Гаврилюка "Укрінформу"
Пряма мова: "Що стосується реформування, то ми плануємо розділити функції і завдання, які покладаються на Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, на їхні складники.
Наприклад, перший складник – соціальні питання – мають бути відокремлені. Другий складник – власне ТЦК. Вони і надалі займатимуться обліком резервістів і всіх військовозобов'язаних, призиватимуть їх на курси ерепідготовки, направлятимуть на відповідні збори. І третій складник – це питання підготовки населення до проходження служби в Збройних силах чи підрозділах Сил безпеки і оборони. Цю функцію також плануємо відокремити".
Передісторія:
- У листопаді 2024 року міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що наразі обговорюється реформа територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і опрацьовують різні концепції.