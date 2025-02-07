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Міноборони: реформа ТЦК та СП розділить їхні функції на три напрямки

Українська правдаП'ятниця, 7 лютого 2025, 13:28
Міноборони: реформа ТЦК та СП розділить їхні функції на три напрямки
Фото: Getty Images

Для територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Міноборони готує реформу, яка буде зосереджена на соціальних питаннях, обліку військовозобов'язаних та підготовці населення до служби.

Джерело: інтерв'ю першого заступника міністра оборони Івана Гаврилюка "Укрінформу"

Пряма мова: "Що стосується реформування, то ми плануємо розділити функції і завдання, які покладаються на Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, на їхні складники. 

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Наприклад, перший складник – соціальні питання – мають бути відокремлені. Другий складник – власне ТЦК. Вони і надалі займатимуться обліком резервістів і всіх військовозобов'язаних, призиватимуть їх на курси ерепідготовки, направлятимуть на відповідні збори. І третій складник – це питання підготовки населення до проходження служби в Збройних силах чи підрозділах Сил безпеки і оборони. Цю функцію також плануємо відокремити".

Передісторія: 

  • У листопаді 2024 року міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що наразі обговорюється реформа територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і опрацьовують різні концепції.

мобілізаціяМіноборони
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