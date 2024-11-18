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Умєров каже, що обговорюються різні варіанти реформи ТЦК

Олександр ШумілінПонеділок, 18 листопада 2024, 16:32
Умєров каже, що обговорюються різні варіанти реформи ТЦК
Фото: Getty Images

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що наразі обговорюється реформа територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і опрацьовують різні концепції.

Джерело: Умєров на брифінгу в Києві, передає "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Відповідаючи на питання, як у Міноборони та Генштабі ставляться до ідеї розформувати ТЦК, або перевести функції в режим онлайн, Умєров сказав, що, впроваджуючи зміни, в міністерстві керуються принципом "не нашкодь".   

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Пряма мова: "Ми взяли принцип: не нашкодити тій системі, яка є. Ми чуємо, знаємо. Це виклик, величезний біль. Зі свого боку ми опрацьовували концепцію, щоб перетворити це на офіс з обслуговування військовослужбовців, декілька інших концепцій було. Тобто ми не зупиняємося в пошуку рішення. Виважено ставимося, і юридично опрацьовуємо".

Деталі: Зі свого боку начальник Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Анатолій Баргилевич зазначив, що ТЦК також "виконують функцію соціальної підтримки", зокрема родин військових, звільнених тощо".

"Справді, це не постійний, незворотній організм, який буде константою. Життя покаже. Вноситимуться зміни, і питання виникне саме собою: або ТЦК переформовується в інший орган, або такий, як є, або змінений", - додав він.

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Передісторія:

  • Міністерство оборони України планує завершити роботу над законопроєктом про визначення порядку та умов звільнення військовослужбовців зі служби до 18 грудня цього року.

ТЦКУмєров Рустем
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