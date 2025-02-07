Міноборони: 100 підрозділів звітують про знищені ворожі об’єкти через Армія+ та DELTA

У застосунку Армія+ запрацював звіт про ураження ворожих обʼєктів, який інтегрований із бойовою системою DELTA. Це дозволяє автоматично підтверджувати знищення техніки та прискорює передачу даних. До оновленого механізму звітування вже приєдналися перші 100 підрозділів із високим рівнем інтеграції в DELTA

Джерело: Міністерство оборони України з посиланням на слова заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерини Черногоренко

Деталі: Повідомляється, що звіт про ураження за минулу добу подають в Армія+ командири або їхні підлеглі раз на день. Для цього військовослужбовці мають бути авторизовані в бойовій системі DELTA та застосунку Армія+. Надані дані проходять перевірку аналітиками Ситуаційного центру Міноборони, після чого оцифрований аналітичний звіт стає доступним для вищого військового командування.

Реклама:

Зазначається, що паперова звітність поки що залишається, але основний акцент будуть робити на цифрових звітах.

Пряма мова Черногоренко: "Це великий крок у створенні актуальної та прозорої аналітики військових дій. Запуск цифрових звітів про ураження дозволяє підрозділам ЗСУ та Нацгвардії передавати об’єктивну інформацію про втрати ворога без затримок. Завдяки взаємодії Армія+ та DELTA ми забезпечуємо точний облік та достовірність інформації. Прозорість даних дозволить ухвалювати рішення, засновані на фактах, а не припущеннях. Цифровізація управління бойовими діями — це основа сучасної війни, коли важливо діяти швидше та ефективніше за ворога".

Деталі: Зазначається, що підрозділи фіксують знищені цілі на своїх захищених шарах у DELTA, звідки інформація автоматично надходить в Армія+. За допомогою QR-коду система автоматично визначає тип техніки та інші параметри. Захисники можуть додавати як окремі об'єкти, так і цілі групи.

РЕКЛАМА:

"Це пришвидшує процес та робить його зручнішим. Армія+ при цьому не зберігає дані про об’єкти, а сформований звіт видаляється після підписання та відправляється в зашифрованому вигляді в Ситуаційний центр Міноборони", – йдеться в повідомленні.

У планах Міноборони – поширити цифрове звітування на всі підрозділи Сил оборони. Військові частини, які хочуть підключитися до системи, можуть звернутися в службу підтримки DELTA або Армія+.

Передісторія:

9 жовтня заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко повідомила, що DELTA, разом із штабним комплексом "Кропива" та програмним забезпеченням "Віраж-планшет", увійшла до трійки бойових систем, які українські військові використовують найчастіше, згідно з результатами опитування в застосунку Армія+.

Читайте також: "Це те, що ми можемо покласти на стіл світові". Як система "Дельта" допомагає воювати методами 21 сторіччя.