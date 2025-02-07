Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримайте нас, аби і ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайтеся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Міноборони: 100 підрозділів звітують про знищені ворожі об’єкти через Армія+ та DELTA

Анастасія ПроцП'ятниця, 7 лютого 2025, 14:37
Міноборони: 100 підрозділів звітують про знищені ворожі об’єкти через Армія+ та DELTA
фото: МОУ

У застосунку Армія+ запрацював звіт про ураження ворожих обʼєктів, який інтегрований із бойовою системою DELTA. Це дозволяє автоматично підтверджувати знищення техніки та прискорює передачу даних. До оновленого механізму звітування вже приєдналися перші 100 підрозділів із високим рівнем інтеграції в DELTA

Джерело: Міністерство оборони України з посиланням на слова заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерини Черногоренко

Деталі: Повідомляється, що звіт про ураження за минулу добу подають в Армія+ командири або їхні підлеглі раз на день.  Для цього військовослужбовці мають бути авторизовані в бойовій системі DELTA та застосунку Армія+. Надані дані проходять перевірку аналітиками Ситуаційного центру Міноборони, після чого оцифрований аналітичний звіт стає доступним для вищого військового командування.

Реклама:

Зазначається, що паперова звітність поки що залишається, але основний акцент будуть робити на цифрових звітах. 

Пряма мова Черногоренко: "Це великий крок у створенні актуальної та прозорої аналітики військових дій. Запуск цифрових звітів про ураження дозволяє підрозділам ЗСУ та Нацгвардії передавати об’єктивну інформацію про втрати ворога без затримок. Завдяки взаємодії Армія+ та DELTA ми забезпечуємо точний облік та достовірність інформації. Прозорість даних дозволить ухвалювати рішення, засновані на фактах, а не припущеннях. Цифровізація управління бойовими діями — це основа сучасної війни, коли важливо діяти швидше та ефективніше за ворога".

Деталі: Зазначається, що підрозділи фіксують знищені цілі на своїх захищених шарах у DELTA, звідки інформація автоматично надходить в Армія+. За допомогою QR-коду система автоматично визначає тип техніки та інші параметри. Захисники можуть додавати як окремі об'єкти, так і цілі групи.

РЕКЛАМА:

"Це пришвидшує процес та робить його зручнішим. Армія+ при цьому не зберігає дані про об’єкти, а сформований звіт видаляється після підписання та відправляється в зашифрованому вигляді в Ситуаційний центр Міноборони", – йдеться в повідомленні.

У планах Міноборони – поширити цифрове звітування на всі підрозділи Сил оборони. Військові частини, які хочуть підключитися до системи, можуть звернутися в службу підтримки DELTA або Армія+.

Передісторія:

  • 9 жовтня заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко повідомила, що DELTA, разом із штабним комплексом "Кропива" та програмним забезпеченням "Віраж-планшет", увійшла до трійки бойових систем, які українські військові використовують найчастіше, згідно з результатами опитування в застосунку Армія+.

Читайте також: "Це те, що ми можемо покласти на стіл світові". Як система "Дельта" допомагає воювати методами 21 сторіччя.

Міноборониарміядіджиталізація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зґвалтування 14-річної дівчинки на Закарпатті: кривдники отримали реальне ув'язнення
Стефанчук: Для налагодження контактів до США поїхали 37 нардепів. За власний кошт
У ТЦК помер 32-річний буковинець: поліція з'ясовує обставини
Келлог: Для врегулювання війни в Україні потрібен прагматичний підхід
Трамп готовий подвоїти санкції проти Росії – Келлог
40-годинний рейс до Індії: депортованих зі США тримали в кайданах весь політ
Усі новини...
Міноборони
Міноборони: реформа ТЦК та СП розділить їхні функції на три напрямки
У Раді планують до травня продовжити термін проходження ВЛК для обмежено придатних
У бригадах ЗСУ на фронті розгорнуть роботизовані підрозділи – Умєров
Останні новини
14:59
"Патріот": Київська опера випустить українську рок-оперу на музику Скрябіна та братів Гадюкіних
14:46
Попит на вживані авто з США падає: які моделі везли до України в січні
14:43
Сили оборони збили КАБ над Запоріжжям: у Повітряних силах кажуть – не вперше
14:37
Міноборони: 100 підрозділів звітують про знищені ворожі об’єкти через Армія+ та DELTA
14:20
Зґвалтування 14-річної дівчинки на Закарпатті: кривдники отримали реальне ув'язнення
14:15
Україна вже має попередні рішення щодо програм, які фінансувалися USAID – Стефанішина
14:00
ФОТОНа узбережжя Одещини викинулися тисячі медуз: ймовірно, вони забруднені мазутом
13:58
УЗ замовила обладнання для будівництва євроколії Чоп-Ужгород за 240 мільйонів
13:48
Стефанішина прокоментувала ідею про вступ України в ЄС без НАТО за умовами мирної угоди
13:43
СБУ викрила коригувальника, який наводив удари по позиціях ЗСУ на Краматорському напрямку
Усі новини...
Реклама:
Реклама: