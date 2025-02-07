Зеленський звільнив генерал-лейтенанта Мойсюка з посади уповноваженого з гарантій безпеки

Президент Володимир Зеленський своїм указом звільнив генерал-лейтенанта Євгена Мойсюка з посади свого спеціального уповноваженого з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України.

Джерело: указ на сайті президента

Дослівно: "Звільнити Мойсюка Євгена Георгійовича з посади спеціального уповноваженого президента України з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку Сил оборони України".

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Деталі: Традиційно в указі не вказуються причини звільнення.

Що передувало: