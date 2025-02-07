Зеленський звільнив генерал-лейтенанта Мойсюка з посади уповноваженого з гарантій безпеки
П'ятниця, 7 лютого 2025, 15:40
Президент Володимир Зеленський своїм указом звільнив генерал-лейтенанта Євгена Мойсюка з посади свого спеціального уповноваженого з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України.
Джерело: указ на сайті президента
Дослівно: "Звільнити Мойсюка Євгена Георгійовича з посади спеціального уповноваженого президента України з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку Сил оборони України".
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Деталі: Традиційно в указі не вказуються причини звільнення.
Що передувало:
- 13 лютого 2024 року Зеленський ввів посаду спеціального уповноваженого з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України в структуру Офісу президента і призначив на цю посаду Євгена Мойсюка.
- До цього він обіймав пост заступника колишнього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного і позбувся посади у зв’язку з перезавантаженням військового керівництва, яке ініціював Володимир Зеленський.
- З 2019 по 2021 рік Мойсюк був командувачем Десантно-штурмових військ, а до того – заступником командувача ДШВ.