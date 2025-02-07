Зеленський підтвердив нове просування українських військ у Курській області

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що українські війська почали новий наступ у Курській області РФ.

Джерело: інтервʼю Зеленського агентству "Reuters"

Деталі: За словами Зеленського, Сили оборони просунулись вперед на 2,5 км.

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Він також заявив, що тисячі північнокорейських військових після кількатижневої паузи повернулися до активних бойових дій на Курщині.

Що передувало: