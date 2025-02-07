Зеленський підтвердив нове просування українських військ у Курській області
П'ятниця, 7 лютого 2025, 23:33
Президент Володимир Зеленський підтвердив, що українські війська почали новий наступ у Курській області РФ.
Джерело: інтервʼю Зеленського агентству "Reuters"
Деталі: За словами Зеленського, Сили оборони просунулись вперед на 2,5 км.
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Він також заявив, що тисячі північнокорейських військових після кількатижневої паузи повернулися до активних бойових дій на Курщині.
Що передувало:
- Інститут вивчення війни писав, що українські війська провели нову серію механізованих атак в Курській області та прорвалися на глибину до 5 кілометрів за російську лінію оборони на південний схід від Суджі.
- У вечірньому зверненні 7 лютого президент заявив, що війська РФ знову підтягнули північнокорейських солдатів у Курську область, були нові штурми на цьому напрямку. За його словами, сотні військових РФ та КНДР були знищені.