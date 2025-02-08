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Зеленський: Міноборони розробляє спецконтракт, щоб залучити до війська 18-24-річних українців

Ірина БалачукСубота, 8 лютого 2025, 09:59
Зеленський: Міноборони розробляє спецконтракт, щоб залучити до війська 18-24-річних українців
Фото ілюстративне з сайту Офісу президента

В Україні розробляють спеціальний варіант контракту, який дозволить залучати до війська людей у віці від 18 до 24 років.

Джерело: президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Reuters

Пряма мова глави держави: "Бойові бригади, досвідчені, разом з Міністерством оборони ... працюють над варіантом контракту для молодих людей віком від 18 до 24 років. Це для тих, хто хоче приєднатися, це не мобілізація".

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Деталі: Зеленський пояснив, що це буде "спеціальний контракт" терміном на 1 рік, в якому "буде багато пільг, дуже високе грошове забезпечення".

"Деталі оприлюднимо найближчим часом, найближчими днями", – запевнив президент.

Передісторія:

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  • Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван неодноразово заявляв, що Україні слід посилити мобілізацію.
  • 14 січня Салліван заявив, що дефіцит живої сили в українській армії залишається гострою проблемою, попри суттєву військову допомогу з боку Заходу.
  • 12 січня на той час майбутній радник Дональда Трампа з питань нацбезпеки, конгресмен Майк Волц заявив, що Україна має знизити мобілізаційний вік, щоб залучити сотні тисяч нових військових і стабілізувати лінію фронту.
  • Президент Володимир Зеленський, коментуючи ці заяви західних чиновників, заявив, що першочерговою для української армії є питання озброєння і техніки. Глава держави уточнив, що наразі "понад сто бригад на полі бою, і кожна з цих бригад щодня потребує укомплектованості, техніки".

ЗеленськийМіноборониармія
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