Зеленський: Міноборони розробляє спецконтракт, щоб залучити до війська 18-24-річних українців
Субота, 8 лютого 2025, 09:59
В Україні розробляють спеціальний варіант контракту, який дозволить залучати до війська людей у віці від 18 до 24 років.
Джерело: президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Reuters
Пряма мова глави держави: "Бойові бригади, досвідчені, разом з Міністерством оборони ... працюють над варіантом контракту для молодих людей віком від 18 до 24 років. Це для тих, хто хоче приєднатися, це не мобілізація".
Реклама:
Деталі: Зеленський пояснив, що це буде "спеціальний контракт" терміном на 1 рік, в якому "буде багато пільг, дуже високе грошове забезпечення".
"Деталі оприлюднимо найближчим часом, найближчими днями", – запевнив президент.
Передісторія:
РЕКЛАМА:
- Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван неодноразово заявляв, що Україні слід посилити мобілізацію.
- 14 січня Салліван заявив, що дефіцит живої сили в українській армії залишається гострою проблемою, попри суттєву військову допомогу з боку Заходу.
- 12 січня на той час майбутній радник Дональда Трампа з питань нацбезпеки, конгресмен Майк Волц заявив, що Україна має знизити мобілізаційний вік, щоб залучити сотні тисяч нових військових і стабілізувати лінію фронту.
- Президент Володимир Зеленський, коментуючи ці заяви західних чиновників, заявив, що першочерговою для української армії є питання озброєння і техніки. Глава держави уточнив, що наразі "понад сто бригад на полі бою, і кожна з цих бригад щодня потребує укомплектованості, техніки".