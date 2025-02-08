Зеленський: Міноборони розробляє спецконтракт, щоб залучити до війська 18-24-річних українців

В Україні розробляють спеціальний варіант контракту, який дозволить залучати до війська людей у віці від 18 до 24 років.

Джерело: президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Reuters

Пряма мова глави держави: "Бойові бригади, досвідчені, разом з Міністерством оборони ... працюють над варіантом контракту для молодих людей віком від 18 до 24 років. Це для тих, хто хоче приєднатися, це не мобілізація".

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Деталі: Зеленський пояснив, що це буде "спеціальний контракт" терміном на 1 рік, в якому "буде багато пільг, дуже високе грошове забезпечення".

"Деталі оприлюднимо найближчим часом, найближчими днями", – запевнив президент.

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