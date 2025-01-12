Майбутній радник Трампа закликав Україну "піти ва-банк" і знизити мобілізаційний вік
Майбутній радник Дональда Трампа з питань нацбезпеки, конгресмен Майк Волц вважає, що Україна має знизити мобілізаційний вік, щоб залучити сотні тисяч нових військових і стабілізувати лінію фронту.
Джерело: Волц в інтерв'ю ABC News
Пряма мова: "Ще одна річ, яку ми маємо побачити – це реальна стабілізація на полі бою. І одна з речей, яку ми будемо просити в українців – це питання людської сили.
Зараз вони призивають із 26 років (насправді з 25 – ред.), не з 18. Мені здається, багато людей не розуміють, що вони можуть залучити сотні тисяч нових військових.
Ми чуємо про моральні проблеми, про проблеми на фронті. Слухайте, якщо українці просять весь світ піти ва-банк задля демократії (ризикнути всім – ред.), потрібно, щоб і вони пішли ва-банк задля демократії".
Деталі: На думку Волтса, зниження мобізізаційного віку необхідно для стабілізації лінії фронту, щоб могла бути досягнута та чи інша угода.
Передісторія:
- 19 листопада радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Україна отримала багато різної американської зброї, однак все одно опинилась у складній ситуації на полі бою – і причиною цього він назвав проблеми з мобілізацією.
- Після цього ЗМІ писали, що адміністрація Байдена закликає Україну швидко збільшити чисельність збройних сил за рахунок, зокрема, перегляду мобілізаційного законодавства, щоб дозволити призов до армії людей з 18 років.
- Тоді американський мільярдер Ілон Маск та радник обраного президента США Дональда Трампа розкритикував заклики США до України дозволити мобілізацію до війська з 18 років.
- За даними ЗМІ, суперечки довкола кількісних показників мобілізації та мобілізаційного віку призвели до напруженості у відносинах між президентами України і США.
- 19 грудня президент Володимир Зеленський, коментуючи обговорення про можливе зниження мобілізаційного віку, зазначив, що нині більш нагальним є забезпечення війська зброєю та тренуванням з боку Заходу.