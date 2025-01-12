Майбутній радник Трампа закликав Україну "піти ва-банк" і знизити мобілізаційний вік

Майбутній радник Дональда Трампа з питань нацбезпеки, конгресмен Майк Волц вважає, що Україна має знизити мобілізаційний вік, щоб залучити сотні тисяч нових військових і стабілізувати лінію фронту.

Джерело: Волц в інтерв'ю ABC News

Пряма мова: "Ще одна річ, яку ми маємо побачити – це реальна стабілізація на полі бою. І одна з речей, яку ми будемо просити в українців – це питання людської сили.

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Зараз вони призивають із 26 років (насправді з 25 – ред.), не з 18. Мені здається, багато людей не розуміють, що вони можуть залучити сотні тисяч нових військових.

Ми чуємо про моральні проблеми, про проблеми на фронті. Слухайте, якщо українці просять весь світ піти ва-банк задля демократії (ризикнути всім – ред.), потрібно, щоб і вони пішли ва-банк задля демократії".

Деталі: На думку Волтса, зниження мобізізаційного віку необхідно для стабілізації лінії фронту, щоб могла бути досягнута та чи інша угода.

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