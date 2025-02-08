Усі країни Балтії офіційно від’єдналися від російської енергосистеми  

Фото ілюстративне зі сторінки Естонського МЗС в мережі Х

Естонія, Латвія та Литва офіційно від’єдналися від енергосистеми Росії 8 лютого.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пост Міністерства закордонних справ Естонії в X (Twitter)

Деталі: Окрім Литви та Латвії, про яких повідомлялося раніше, від російської енергосистеми від’єдналася також Естонія.

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Дослівно МЗС Естонії: "Це ще один історичний день для європейської інтеграції".

Глава естонського МЗС Маргус Тсакхна привітав таке рішення і сказав, що ці країни "об'єднають електроенергетичну систему з континентальною Європою, до якої належать".

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