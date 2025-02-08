Усі країни Балтії офіційно від’єдналися від російської енергосистеми
Субота, 8 лютого 2025, 12:49
Естонія, Латвія та Литва офіційно від’єдналися від енергосистеми Росії 8 лютого.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пост Міністерства закордонних справ Естонії в X (Twitter)
Деталі: Окрім Литви та Латвії, про яких повідомлялося раніше, від російської енергосистеми від’єдналася також Естонія.
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Дослівно МЗС Естонії: "Це ще один історичний день для європейської інтеграції".
Глава естонського МЗС Маргус Тсакхна привітав таке рішення і сказав, що ці країни "об'єднають електроенергетичну систему з континентальною Європою, до якої належать".
Передісторія:
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- У липні 2024 року міністри енергетики Естонії, Латвії та Литви підтвердили наміри синхронізуватись із континентальною європейською енергосистемою ENTSO-E та від’єднатись від російської в лютому 2025.
- Литва, Латвія та Естонія разом із Росією та Білоруссю досьогодні працюють у загальній системі електропостачання, якою централізовано керують з Москви. Водночас у травні 2022 року країни Балтії повністю припинили імпорт електроенергії з РФ.
- У Литві заявляли, що готові до можливого саботажу під час відключення від енергосистеми РФ. Також про готовність до провокацій, інспірованих Кремлем, заявляли в Естонії і в Латвії.