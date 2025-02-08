КНДР почне виробництво безпілотників, розроблених разом з Росією – NHK

Путін і Кім у червні 2024 року, фото CTAK

За даними японського суспільного мовника NHK, Північна Корея цього року, імовірно, почне виробництво безпілотників, які будуть розроблятися спільно з Росією.

Джерело: NHK із посиланням на кілька джерел, знайомих із російсько-північнокорейськими відносинами

Деталі: За даними джерел, Росія та КНДР досягли угоди, згідно з якою Північна Корея отримує технічну допомогу від Росії у розробці декількох типів безпілотників, які будуть вироблятися серійно.

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Ймовірна угода відбулася на тлі зміцнення військових зв'язків між Москвою і Пхеньяном. Минулого року вони підписали всеосяжний договір про стратегічне партнерство.

Джерела стверджують, що угода про розробку безпілотників є відповіддю на розгортання Північною Кореєю солдатів на допомогу Росії, яка продовжує своє вторгнення в Україну.

Тим часом, за даними джерел, Росія неохоче надає підтримку Північній Кореї у розробці ядерної зброї. За їхніми словами, Москва побоюється, що такі фактори, як проведення Пхеньяном ядерних випробувань, ускладнять відносини Північної Кореї зі Сполученими Штатами, а також сусідніми країнами, включаючи Китай.

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NHK зазначає, що в листопаді 2024 року північнокорейський лідер Кім Чен Ин проінспектував випробування так званого безпілотника-смертника і наказав розробити систему для масового виробництва цієї зброї.

Що передувало: 19 червня 2024 року Росія та КНДР підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство. Його було ратифіковано країнами в листопаді.