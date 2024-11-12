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КНДР ратифікувала договір про всеосяжне стратегічне партнерство з Росією

Ольга Глущенко Вівторок, 12 листопада 2024, 02:30
КНДР ратифікувала договір про всеосяжне стратегічне партнерство з Росією
Володимир Путін, Кім Чен Ин, фото: "РИА Новости"

Північна Корея ратифікувала договір про всеосяжне стратегічне партнерство з Росією, підписаний 19 червня в Пхеньяні.

Джерело: Голос Кореї

Дослівно: "Указом Голови Державних справ КНДР було ратифіковано "Договір про всеосяжне стратегічне партнерство між КНДР і РФ"".

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Деталі: Зазначається, що глава КНДР підписав указ 11 листопада 2024 року.

Згідно з текстом договору, у разі збройного нападу на одну зі сторін інша зобов'язується негайно надати військову та іншу допомогу.

Сторони також домовилися не укладати угод із третіми країнами, спрямованих проти одна одної і не допускати використання своєї території для порушення суверенітету іншої сторони.

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Крім цього, закріплено зобов'язання щодо зміцнення "багатополярного світового порядку" і розвитку прикордонного співробітництва.

Що передувало: Очільник Росії Володимир Путін підписав у суботу закон про ратифікацію цього договору.

Передісторія:

  • 5 листопада стало відомо, що у Курській області Росії відбулося перше бойове зіткнення українських бійців та північнокорейських військових.
  • Раніше у Пентагоні підтвердили, що північнокорейські військові, які прибули до Росії для підготовки, почали висуватись у бік Курської області, причому частина з них уже там присутня. За останньою оцінкою США, Північна Корея відправила близько 10 тисяч військових до Росії для навчань та участі в бойових діях проти України.
  • Джерела CNN вважають, що частина північнокорейських військових уже може бути в Україні.
  • За даними української розвідки, в останній тиждень жовтня Росія перекинула до районів поблизу з Україною понад 7 тисяч солдатів армії КНДР.

Північна КореяРосія
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