КНДР ратифікувала договір про всеосяжне стратегічне партнерство з Росією
Північна Корея ратифікувала договір про всеосяжне стратегічне партнерство з Росією, підписаний 19 червня в Пхеньяні.
Джерело: Голос Кореї
Дослівно: "Указом Голови Державних справ КНДР було ратифіковано "Договір про всеосяжне стратегічне партнерство між КНДР і РФ"".
Деталі: Зазначається, що глава КНДР підписав указ 11 листопада 2024 року.
Згідно з текстом договору, у разі збройного нападу на одну зі сторін інша зобов'язується негайно надати військову та іншу допомогу.
Сторони також домовилися не укладати угод із третіми країнами, спрямованих проти одна одної і не допускати використання своєї території для порушення суверенітету іншої сторони.
Крім цього, закріплено зобов'язання щодо зміцнення "багатополярного світового порядку" і розвитку прикордонного співробітництва.
Що передувало: Очільник Росії Володимир Путін підписав у суботу закон про ратифікацію цього договору.
Передісторія:
- 5 листопада стало відомо, що у Курській області Росії відбулося перше бойове зіткнення українських бійців та північнокорейських військових.
- Раніше у Пентагоні підтвердили, що північнокорейські військові, які прибули до Росії для підготовки, почали висуватись у бік Курської області, причому частина з них уже там присутня. За останньою оцінкою США, Північна Корея відправила близько 10 тисяч військових до Росії для навчань та участі в бойових діях проти України.
- Джерела CNN вважають, що частина північнокорейських військових уже може бути в Україні.
- За даними української розвідки, в останній тиждень жовтня Росія перекинула до районів поблизу з Україною понад 7 тисяч солдатів армії КНДР.