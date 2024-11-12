КНДР ратифікувала договір про всеосяжне стратегічне партнерство з Росією

Північна Корея ратифікувала договір про всеосяжне стратегічне партнерство з Росією, підписаний 19 червня в Пхеньяні.

Джерело: Голос Кореї

Дослівно: "Указом Голови Державних справ КНДР було ратифіковано "Договір про всеосяжне стратегічне партнерство між КНДР і РФ"".

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Деталі: Зазначається, що глава КНДР підписав указ 11 листопада 2024 року.

Згідно з текстом договору, у разі збройного нападу на одну зі сторін інша зобов'язується негайно надати військову та іншу допомогу.

Сторони також домовилися не укладати угод із третіми країнами, спрямованих проти одна одної і не допускати використання своєї території для порушення суверенітету іншої сторони.

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Крім цього, закріплено зобов'язання щодо зміцнення "багатополярного світового порядку" і розвитку прикордонного співробітництва.

Що передувало: Очільник Росії Володимир Путін підписав у суботу закон про ратифікацію цього договору.

Передісторія: