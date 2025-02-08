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ЗМІ повідомляють про збої при голосуванні в "Дії", Федоров заперечує

Катерина ТищенкоСубота, 8 лютого 2025, 22:04
ЗМІ повідомляють про збої при голосуванні в Дії, Федоров заперечує
ілюстративне фото: Дія

За даними ЗМІ, застосунок "Дія" працює з незначними перебоями після початку глядацького голосування в нацвідборі на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2025", водночас віцепрем'єр Михайло Федоров заперечив цю інформацію.

Джерело: Інтерфакс-Україна, Суспільне, віцепрем'єр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram

Деталі: Як пише "Інтерфакс-Україна", користувачі соціальних мереж повідомляють, що під час входу розділ "опитування" в застосунку він періодично видає повідомлення "На жаль, сталася помилка", і відповідно, не дає можливості одразу проголосувати за конкурсантів. Для успішного голосування потрібно декілька разів натиснути на повідомлення "Спробувати ще".

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"Суспільне" також пише, що деякі користувачі повідомляють про збій при голосуванні у "Дії" на Нацвідборі.

На сторінці "Дії" в Facebook деякі користувачі в коментарях повідомляють, що не можуть проголосувати.

Водночас віцепрем'єр Михайло Федоров заявив, що "все працює ідеально" і можливі труднощі спричинені проблемами з інтернетом.

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Пряма мова Федорова: "250 000 голосів. Все працює ідеально. Якщо у вас довго завантажується або видає помилку, можливо є проблема з інтернетом. В Дії, до речі, є послуга "сповістити про поганий Інтернет"".

Що передувало: У 2024 році під час нацвідбору на "Євробачення-2024" додаток "Дія" працював з перебоями, через неспроможність реєстрів обробити великий потік запитів. У зв'язку з цим голосування продовжили на добу.

ДіяінтернетЄвробачення
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