Мінцифри заспокоїло українців щодо інформації про витік з "Дії"

Один з народних депутатів "Слуги народу" Олександр Федієнко 21 вересня розповсюдив інформацію про масштабний витік з "Дії" - Мінцифри довелося спростовувати інформацію.

Джерело: Мінцифри

Дослівно: "Після інформації про можливий "злив" наша команда провела розслідування і встановила: поширені файли - фальсифікація та не походять із систем "Дії" і не є результатом їхнього зламу чи витоку.

Конкретно — опубліковані файли це суміш раніше відомих "зливів" з комерційних джерел, які вручну відредагували та доповнили підробними записами, щоб вони виглядали як "свіжа" база даних. Це типова практика чорного ринку: старі витоки "освіжили" підробленими записами, щоб видати їх за новий масовий злив і ввести людей в оману.

Ми розцінюємо поширення підроблених файлів як скоординовану спробу атаки на "Дію" та підрив довіри до державних сервісів.

Вкотре наголошуємо, "Дія" не зберігає персональних даних — система працює за принципом data-in-transit: інформація підтягується з державних реєстрів у момент запиту і не накопичується в застосунку чи на порталі".

Деталі: Відомство нагадує, що у березні 2024 року було оприлюднено код "Дії". Він знаходиться у відкритому доступі.