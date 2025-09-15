У "Дії" помилково віднесли Костянтинівку до РФ та пояснили, хто у цьому винен

Застосунок порталу державних послуг "Дія" відніс місто Костянтинівка Донецької області до Російської Федерації у свідоцтві про народження користувача. У "Дії" пояснили це "помилкою" та пообіцяли рішення, щоб "подібні випадки не траплялись".

Джерело: пост користувача Сергія Соколова у соцмережі Х, відповідь "Дії" у соцмережі Х.

Деталі: Судячи з посту користувача, "Дія" була оновлена 13 вересня, після чого Костянтинівка була віднесена до Росії.

"Скріни не горять. Місто Костянтинівка, Донецька область, Російська Федерація", знайомтеся, це "Дія" і її бачення територіальної цілісності України", - написав він.

Реагуючи на допис, у Дії" пояснили, що помилки припустився реєстратор НАІС під час внесення архівного актового запису в реєстр, на основі даних якого генеруються актові записи в мобільному застосунку.

"Команда НАІС уже працює над виправленням та глобальним вирішенням, щоб подібні випадки не траплялись", - зазначили у "Дії".