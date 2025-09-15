Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У "Дії" помилково віднесли Костянтинівку до РФ та пояснили, хто у цьому винен

Станіслав ПогоріловПонеділок, 15 вересня 2025, 14:16
У Дії помилково віднесли Костянтинівку до РФ та пояснили, хто у цьому винен
фото: "Дія"

Застосунок порталу державних послуг "Дія" відніс місто Костянтинівка Донецької області до Російської Федерації у свідоцтві про народження користувача. У "Дії" пояснили це "помилкою" та пообіцяли рішення, щоб "подібні випадки не траплялись".

Джерело: пост користувача Сергія Соколова у соцмережі Х, відповідь "Дії" у соцмережі Х.

Деталі: Судячи з посту користувача, "Дія" була оновлена 13 вересня, після чого Костянтинівка була віднесена до Росії.

Реклама:
 

"Скріни не горять. Місто Костянтинівка, Донецька область, Російська Федерація", знайомтеся, це "Дія" і її бачення територіальної цілісності України", - написав він.

Реагуючи на допис, у Дії" пояснили, що помилки припустився реєстратор НАІС під час внесення архівного актового запису в реєстр, на основі даних якого генеруються актові записи в мобільному застосунку.

"Команда НАІС уже працює над виправленням та глобальним вирішенням, щоб подібні випадки не траплялись", - зазначили у "Дії".

ДіяДонецька областьРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Міжнародний реєстр збитків від війни з Росією запустив дві нові категорії заяв
відеоПоліція затримала працівника ТЦК, який влаштував кілька ДТП: постраждав інспектор
Лукашенко визнав, що політв'язня Статкевича "забрали назад" після відмови виїхати з Білорусі
НБУ в жовтні почне вилучати 10 копійок з обігу
Парламент Польщі ухвалив новий закон про допомогу українцям – що він передбачає
ВАКС ухвалив конфіскувати 1,6 млн грн "подарунка матері" у прокурорки ОГП
Усі новини...
Дія
Дітям військових компенсують навчання у вишах за попередній рік: у "Дії" мають з’явитися сертифікати
Студенти можуть зареєструвати місце проживання у гуртожитку через "Дію": як це зробити
У "Дії" тимчасово не працюють дві послуги для водіїв
Останні новини
03:27
У Тернопільському ТЦК відреагували на п'яне ДТП співробітника
02:44
Зеленський доручив Єрмаку та його заступникам готувати щорічне звернення до Ради
01:53
У небі Нью-Йорка пасажирський літак приблизився до борта з Трампом: це налякало авіадиспетчера
00:42
Відновлення живлення після атаки РФ на залізницю досі триває: рейси курсують із затримками
23:57
Король Чарльз на зустрічі з Трампом заявив про підтримку України
23:40
оновлено Російські війська атакували АЗС у Полтавському районі, 4 людини постраждали
23:27
В ОП поділились очікуваннями від 19-го пакета санкцій ЄС проти Росії
23:19
Після 15-річної паузи. Рецензія на київську виставу "Дім" Андрія Жолдака
23:10
Генштаб: Окупанти 43 рази намагалися просунутися на Покровському напрямку
22:45
Міжнародний реєстр збитків від війни з Росією запустив дві нові категорії заяв
Усі новини...
Реклама:
Реклама: