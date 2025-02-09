ЗМІ: Трамп говорив телефоном з Путіним про війну в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що говорив по телефону з російським лідером Володимиром Путіним, щоб спробувати домовитися про припинення війни в Україні.

Джерело: Трамп в інтерв'ю New York Post

Деталі: На запитання, скільки разів він розмовляв з Путіним, Трамп відповів: "Я краще промовчу".

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Крім того, йдеться в матеріалі, Трамп вважає, що Путіна "дійсно турбують" вбивства на полі бою.

Пряма мова Трампа: "Він (Путін – ред.) хоче, щоб люди перестали гинути".

"Всі ці мертві люди. Молоді, молоді, красиві люди. Вони як ваші діти, їх два мільйони – і ні за що".

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Деталі: Трирічна війна, за словами Трампа, "ніколи б не розпочалася", якби він був президентом у 2022 році.

"У мене завжди були хороші стосунки з Путіним", – додав Трамп, порівнюючи себе з попередником Джо Байденом.

Пряма мова Трампа: "Байден був ганьбою для нашої нації. Повною ганьбою".

Деталі: Трамп сказав, що у нього є конкретний план, як закінчити війну.

Пряма мова Трампа: "Я сподіваюся, що це буде швидко. Щодня гинуть люди. Ця війна в Україні дуже погана. Я хочу покласти цьому край".

Деталі: Крім того Трамп заявив, що хоче укласти із Зеленським угоду на 500 мільйонів доларів про доступ до рідкоземельних мінералів і газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в будь-якій потенційній мирній угоді.

Що передувало: Речник господаря Кремля Дмитрій Пєсков 5 лютого вперше заявив, що контакти з адміністрацією президента США Дональда Трампа "справді є".

Також Трамп заявив, що може провести зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським уже наступного тижня.

Раніше Дональд Трамп говорив, що наразі США "говорять з росіянами та з українським керівництвом".

А Володимир Зеленський вважає, що його зустріч з Трампом повинна передувати визначенню формату розмов з росіянами.