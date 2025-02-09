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Генштаб оновив дані про втрати ворога за добу: мінус літак і 1460 окупантів

Ольга Глущенко Неділя, 9 лютого 2025, 07:22
Генштаб оновив дані про втрати ворога за добу: мінус літак і 1460 окупантів
ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу Сили оборони відмінусували ще 1460 окупантів, російський літак і 11 ворожих танків.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.02.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 849320 (+1460) осіб,
  • танків ‒ 9992 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 20797 (+20) од,
  • артилерійських систем – 22844 (+24) од,
  • літаків – 370 (+1) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 24486 (+83) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 36529 (+127) од,
  • спеціальної техніки ‒ 3739 (+1) од.

втрати у війніРосіяросійсько-українська війна
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