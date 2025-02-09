Генштаб оновив дані про втрати ворога за добу: мінус літак і 1460 окупантів
Неділя, 9 лютого 2025, 07:22
За минулу добу Сили оборони відмінусували ще 1460 окупантів, російський літак і 11 ворожих танків.
Джерело: дані Генштабу ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.02.25 орієнтовно склали:
Реклама:
- особового складу ‒ близько 849320 (+1460) осіб,
- танків ‒ 9992 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20797 (+20) од,
- артилерійських систем – 22844 (+24) од,
- літаків – 370 (+1) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 24486 (+83) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 36529 (+127) од,
- спеціальної техніки ‒ 3739 (+1) од.