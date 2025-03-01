Адміністрація Трампа може припинити всі поточні постачання військової допомоги в Україну – WP

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість припинення всіх поточних поставок військової допомоги Україні.

Джерело: Washington Post із посиланням на високопоставленого чиновник адміністрації

Деталі: Видання зазначає, що припинення всіх поточних поставок військової допомоги Україні може відбутися у відповідь на висловлювання президента України Володимира Зеленського в Овальному кабінеті в п'ятницю і його непоступливість у мирному процесі.

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Рішення, якщо воно буде прийняте, стосуватиметься радарів, транспортних засобів, боєприпасів і ракет на мільярди доларів, які очікують на відправку в Україну через президентський механізм скорочення озброєнь, сказав чиновник, який говорив на умовах анонімності.

Дослівно Washington Post: "Розгляд питання про утримання зброї для України, яка відбиває повномасштабне вторгнення з боку Росії, підкреслює різке погіршення відносин між колишніми союзниками після суперечливого обміну думками в Овальному кабінеті між Зеленським, президентом Дональдом Трампом і віце-президентом Джей-Ді Венсом".

Деталі:Чиновник відкинув думку про те, що конфронтація Трампа і Венса із Зеленським була навмисною, і зазначив, що були докладені зусилля, щоб створити більш позитивний тон у плануванні зустрічі, на що вказує відмова Трампа від звинувачень у тому, що Зеленський є "диктатором".

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Що передувало: Трамп за підсумками суперечки з українським президентом Володимиром Зеленським у Білому домі 28 лютого заявив, що той "зневажив" Штати і "не готовий до миру".

У Білому домі Зеленський, Трамп і віцепрезидент США Джей Ді Венс у п'ятницю посперечалися в Біломі домі при телекамерах і на підвищених тонах щодо війни в Україні.

Перед цим Трамп також сказав на зустрічі з президентом Зеленським заявив, що він виступає і за Україну, і за Росію.

Зеленський показав Трампу на зустрічі фото українських полонених, які були у російському полоні.