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Трамп заявив, що Зеленський зневажив США і не готовий до миру

Олег Павлюк, Альона Мазуренко П'ятниця, 28 лютого 2025, 20:24
Трамп заявив, що Зеленський зневажив США і не готовий до миру
Зеленський і Трамп, скриншот

Президент США Дональд Трамп за підсумками суперечки з українським президентом Володимиром Зеленським у Білому домі 28 лютого заявив, що той "зневажив" Штати і "не готовий до миру".

Джерело: Трамп у своїй соцмережі Truth Social, "Європейська правда"

Деталі: Трамп назвав зустріч із Зеленським у Білому домі "дуже змістовною".

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Пряма мова Трампа: "Ми дізналися багато такого, що ніколи не можна було зрозуміти без розмови під таким напруженням і тиском. Дивовижно, що випливає внаслідок емоції, і я встановив, що президент Зеленський не готовий до миру, якщо до нього залучена Америка, тому що він відчуває, що наше залучення дає йому велику перевагу в переговорах".

Натомість, каже Трамп, він "не хоче переваги, а МИРУ".

"Він (Зеленський – ред.) зневажив Сполучені Штати Америки в їхньому заповітному Овальному кабінеті. Він може повернутися, коли буде готовий до миру", – підсумував він.

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У Білому домі Зеленський, Трамп і віцепрезидент США Джей Ді Венс у п'ятницю посперечалися в Біломі домі при телекамерах і на підвищених тонах щодо війни в Україні.

Перед цим Трамп також сказав на зустрічі з президентом Зеленським заявив, що він виступає і за Україну, і за Росію.

Зеленський показав Трампу на зустрічі фото українських полонених, які були у російському полоні. 

ТрампЗеленськийвійнапереговори
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