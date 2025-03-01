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Стармер поспілкувався із Зеленським і очікує його в Лондоні

Тетяна ОлійникСубота, 1 березня 2025, 01:22
Стармер поспілкувався із Зеленським і очікує його в Лондоні
Кір Стармер. Фото - Getty Images

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зберігає непохитну підтримку України на тлі суперечки в Білому домі.  

Джерело: Reuters з посиланням на речника британського прем’єра

Деталі: Як заявив речник британського прем’єра, він із нетерпінням чекає на те, щоб "прийняти міжнародних лідерів у неділю, в тому числі президента Зеленського".

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Пряма мова: "Він (Стармер – ред.) зберігає свою непохитну підтримку України та відіграє свою роль у пошуку шляху вперед до міцного миру, заснованого на суверенітеті та безпеці України".

Деталі: На пресконференції 26 лютого Зеленський повідомив, що відвідає Лондон після візиту до Сполучених Штатів. Там європейські лідери зберуться для обговорення спільних планів у галузі оборони та безпеки.

Що передувало: 

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ЗеленськийВелика Британія
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