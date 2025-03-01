Стармер поспілкувався із Зеленським і очікує його в Лондоні
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зберігає непохитну підтримку України на тлі суперечки в Білому домі.
Джерело: Reuters з посиланням на речника британського прем’єра
Деталі: Як заявив речник британського прем’єра, він із нетерпінням чекає на те, щоб "прийняти міжнародних лідерів у неділю, в тому числі президента Зеленського".
Пряма мова: "Він (Стармер – ред.) зберігає свою непохитну підтримку України та відіграє свою роль у пошуку шляху вперед до міцного миру, заснованого на суверенітеті та безпеці України".
Деталі: На пресконференції 26 лютого Зеленський повідомив, що відвідає Лондон після візиту до Сполучених Штатів. Там європейські лідери зберуться для обговорення спільних планів у галузі оборони та безпеки.
Що передувало:
- Український президент Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім у п’ятницю після сварки з Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом.
- У відповідь Дональд Трамп заявив, що український президент "зневажив" Сполучені Штати, і що Володимир Зеленський "не готовий до миру".
- Європейські лідери, а також очільники ЄС тим часом публічно підтримали Україну.
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Італія найближчим часом запропонує партнерам негайний саміт за участю Сполучених Штатів, європейських країн та союзників для обговорення викликів, "починаючи з України, яку разом захищали в останні роки".