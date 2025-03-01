Австралія заявила про підтримку українського народу у "скрутний час"

Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз висловив підтримку президенту України Володимиру Зеленському та українському народу.

Джерело: Албаніз у мережі Х

Пряма мова Албаніза: "Президент Зеленський продемонстрував хоробрість і лідерство, символічне для свого народу, перед обличчям жорстокого та незаконного вторгнення Росії.

Реклама:

Австралія підтримує український народ у скрутний час".

Нагадаємо: На знак підтримки України Австралія запровадила 24 лютого найбільший з 2022 року санкційний пакет проти 70 фізичних осіб і 79 організацій, пов'язаних з Росією.