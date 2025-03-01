Австралія заявила про підтримку українського народу у "скрутний час"
Субота, 1 березня 2025, 03:00
Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз висловив підтримку президенту України Володимиру Зеленському та українському народу.
Джерело: Албаніз у мережі Х
Пряма мова Албаніза: "Президент Зеленський продемонстрував хоробрість і лідерство, символічне для свого народу, перед обличчям жорстокого та незаконного вторгнення Росії.
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Австралія підтримує український народ у скрутний час".
Нагадаємо: На знак підтримки України Австралія запровадила 24 лютого найбільший з 2022 року санкційний пакет проти 70 фізичних осіб і 79 організацій, пов'язаних з Росією.