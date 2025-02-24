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Австралія оголосила найбільший за три роки пакет санкцій проти Росії

Ольга Глущенко Понеділок, 24 лютого 2025, 06:36
Австралія оголосила найбільший за три роки пакет санкцій проти Росії
Фото: Getty Images

На знак підтримки України Австралія запроваджує найбільший з 2022 року санкційний пакет проти 70 фізичних осіб і 79 організацій, пов'язаних з Росією.

Джерело: сайт уряду Австралії

Дослівно: "Австралія з першого дня чітко дала зрозуміти, що Росія і ті, хто сприяє її незаконному вторгненню, зіткнуться з наслідками.

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Сьогодні уряд Австралії запровадив додаткові цільові фінансові санкції та заборони на в'їзд для 70 осіб, а також цільові фінансові санкції для 79 організацій.

Це найбільший пакет санкцій Австралії з лютого 2022 року".

Деталі: У повідомленні зазначається, що нові санкції спрямовані проти осіб, які підтримують незаконні адміністрації Росії на сході України та в Криму, "включаючи так званих "міністрів", суддів і прокурорів, а також осіб, відповідальних за сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом, і примусову депортацію українських дітей".

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Австралійські санкції також націлені на фізичних та юридичних осіб, причетних до поглиблення військової співпраці між Росією та Північною Кореєю, включно з розгортанням північнокорейських військ на полі бою.

Дослівно: "Поглиблення російсько-північнокорейського військового співробітництва є небезпечним розширенням російської війни, що має серйозні наслідки для європейської та індо-тихоокеанської безпеки".

"У відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну Австралія запровадила загалом понад 1 400 санкцій".

Деталі: В уряді країни додають, що Австралія виділила понад 1,5 мільярда доларів, щоб допомогти Україні захистити себе, в тому числі понад 1,3 мільярда доларів на військову підтримку у вигляді необхідного обладнання на полі бою та навчання українських військових.

Нагадаємо: Міністр оборони Австралії Річард Марлз та лідер Ліберальної опозиційної партії Пітер Даттон заявили, що Трамп помилився у своїх твердженнях щодо Зеленського, і що мир в Україні має бути досягнутий на умовах Києва, оскільки Росія є агресором.

АвстраліясанкціїРосіяросійсько-українська війна
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