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Росія демонструє поглиблення відносин з американськими супротивниками – ISW

Ольга Глущенко Субота, 1 березня 2025, 06:10
Росія демонструє поглиблення відносин з американськими супротивниками – ISW
ілюстративне фото Getty Images

Аналітики Інституту вивчення війни вказують на те, що, незважаючи на зусилля російського правителя Володимира Путіна продемонструвати готовність Росії до переговорів зі Сполученими Штатами, РФ продовжує демонструвати поглиблення відносин з американськими супротивниками.

Джерело: ISW

Дослівно зі звіту: "Росія продовжує демонструвати поглиблення відносин з американськими супротивниками, незважаючи на зусилля Путіна продемонструвати готовність Росії до переговорів зі Сполученими Штатами".

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Деталі: Секретар Ради безпеки Росії Сергій Шойгу провів окрему зустріч з президентом Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном і міністром закордонних справ КНР Ван Ї в Пекіні 28 лютого, щоб обговорити питання двосторонньої безпеки, а також міжнародні та регіональні питання.

В огляді зазначають, що Шойгу і Сі також підкреслили необхідність продовження координації зусиль на ключових міжнародних майданчиках, включаючи БРІКС і Шанхайську організацію співробітництва, а також дипломатичних зусиль щодо "вирішення української кризи" (війни Росії проти України – ред.).

Шойгу заявив, що відносини між Росією і КНР досягли "безпрецедентних" висот, а російські державні ЗМІ висвітлили заяви Сі і речника МЗС КНР Лінь Цзяня, які високо оцінили тісні двосторонні відносини.

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У звіті нагадують, що представники торгово-промислової палати Курської області 27 лютого підписали угоду про співпрацю з торгово-промисловою палатою Пхеньяна з метою розвитку двосторонніх економічних зв'язків і розширення виробничих можливостей між підприємствами Курської області та Північної Кореї.

Угода також передбачає торговельно-економічні зв'язки; співпрацю в промисловості, сільському господарстві та переробці; спільні логістичні проєкти.

Дослівно зі звіту: "Росія продовжує зараховувати себе до супротивників Сполучених Штатів, підкреслюючи важливість зміцнення і підтримки союзників і партнерів США, в тому числі України".

Ключові висновки ISW за 28 лютого:

  • Зеленський і Трамп провели дискусійну зустріч у Білому домі 28 лютого.
  • Росія продовжує демонструвати поглиблення відносин з американськими супротивниками, незважаючи на зусилля Путіна продемонструвати готовність Росії до переговорів зі Сполученими Штатами.
  • Росія продовжує ототожнювати себе з противниками США, підкреслюючи важливість зміцнення та підтримки союзників і партнерів США, включаючи Україну.
  • Українська влада посилює співпрацю з Південною Кореєю на тлі поглиблення російсько-північнокорейських зв'язків та нещодавніх повідомлень про нову хвилю розгортання північнокорейських військ у Курській області.
  • Українські війська завдали ударів по тилових російських військових об'єктах в окупованій Україні.
  • МЗС Росії оголосило 28 лютого, що Сполучені Штати схвалили призначення нинішнього директора Північноамериканського департаменту МЗС Олександра Дарчієва послом Росії в США.
  • Російські війська просунулися поблизу Покровська, Курахового, Великої Новосілки та на заході Запорізької області.
  • Путін доручив окупаційному так званому "главі Криму" Сергію Аксьонову створити проєкт "Кадри" для інтеграції російських ветеранів у російську економіку, ймовірно, на підтримку зусиль Кремля, спрямованих на запобігання виникненню підривних ветеранських громадських організацій.

ISWРосіяСША
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