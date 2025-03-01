Росія демонструє поглиблення відносин з американськими супротивниками – ISW

Аналітики Інституту вивчення війни вказують на те, що, незважаючи на зусилля російського правителя Володимира Путіна продемонструвати готовність Росії до переговорів зі Сполученими Штатами, РФ продовжує демонструвати поглиблення відносин з американськими супротивниками.

Джерело: ISW

Дослівно зі звіту: "Росія продовжує демонструвати поглиблення відносин з американськими супротивниками, незважаючи на зусилля Путіна продемонструвати готовність Росії до переговорів зі Сполученими Штатами".

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Деталі: Секретар Ради безпеки Росії Сергій Шойгу провів окрему зустріч з президентом Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном і міністром закордонних справ КНР Ван Ї в Пекіні 28 лютого, щоб обговорити питання двосторонньої безпеки, а також міжнародні та регіональні питання.

В огляді зазначають, що Шойгу і Сі також підкреслили необхідність продовження координації зусиль на ключових міжнародних майданчиках, включаючи БРІКС і Шанхайську організацію співробітництва, а також дипломатичних зусиль щодо "вирішення української кризи" (війни Росії проти України – ред.).

Шойгу заявив, що відносини між Росією і КНР досягли "безпрецедентних" висот, а російські державні ЗМІ висвітлили заяви Сі і речника МЗС КНР Лінь Цзяня, які високо оцінили тісні двосторонні відносини.

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У звіті нагадують, що представники торгово-промислової палати Курської області 27 лютого підписали угоду про співпрацю з торгово-промисловою палатою Пхеньяна з метою розвитку двосторонніх економічних зв'язків і розширення виробничих можливостей між підприємствами Курської області та Північної Кореї.

Угода також передбачає торговельно-економічні зв'язки; співпрацю в промисловості, сільському господарстві та переробці; спільні логістичні проєкти.

Дослівно зі звіту: "Росія продовжує зараховувати себе до супротивників Сполучених Штатів, підкреслюючи важливість зміцнення і підтримки союзників і партнерів США, в тому числі України".

Ключові висновки ISW за 28 лютого: