Росія демонструє поглиблення відносин з американськими супротивниками – ISW
Аналітики Інституту вивчення війни вказують на те, що, незважаючи на зусилля російського правителя Володимира Путіна продемонструвати готовність Росії до переговорів зі Сполученими Штатами, РФ продовжує демонструвати поглиблення відносин з американськими супротивниками.
Джерело: ISW
Дослівно зі звіту: "Росія продовжує демонструвати поглиблення відносин з американськими супротивниками, незважаючи на зусилля Путіна продемонструвати готовність Росії до переговорів зі Сполученими Штатами".
Деталі: Секретар Ради безпеки Росії Сергій Шойгу провів окрему зустріч з президентом Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном і міністром закордонних справ КНР Ван Ї в Пекіні 28 лютого, щоб обговорити питання двосторонньої безпеки, а також міжнародні та регіональні питання.
В огляді зазначають, що Шойгу і Сі також підкреслили необхідність продовження координації зусиль на ключових міжнародних майданчиках, включаючи БРІКС і Шанхайську організацію співробітництва, а також дипломатичних зусиль щодо "вирішення української кризи" (війни Росії проти України – ред.).
Шойгу заявив, що відносини між Росією і КНР досягли "безпрецедентних" висот, а російські державні ЗМІ висвітлили заяви Сі і речника МЗС КНР Лінь Цзяня, які високо оцінили тісні двосторонні відносини.
У звіті нагадують, що представники торгово-промислової палати Курської області 27 лютого підписали угоду про співпрацю з торгово-промисловою палатою Пхеньяна з метою розвитку двосторонніх економічних зв'язків і розширення виробничих можливостей між підприємствами Курської області та Північної Кореї.
Угода також передбачає торговельно-економічні зв'язки; співпрацю в промисловості, сільському господарстві та переробці; спільні логістичні проєкти.
Дослівно зі звіту: "Росія продовжує зараховувати себе до супротивників Сполучених Штатів, підкреслюючи важливість зміцнення і підтримки союзників і партнерів США, в тому числі України".
Ключові висновки ISW за 28 лютого:
- Зеленський і Трамп провели дискусійну зустріч у Білому домі 28 лютого.
- Росія продовжує демонструвати поглиблення відносин з американськими супротивниками, незважаючи на зусилля Путіна продемонструвати готовність Росії до переговорів зі Сполученими Штатами.
- Росія продовжує ототожнювати себе з противниками США, підкреслюючи важливість зміцнення та підтримки союзників і партнерів США, включаючи Україну.
- Українська влада посилює співпрацю з Південною Кореєю на тлі поглиблення російсько-північнокорейських зв'язків та нещодавніх повідомлень про нову хвилю розгортання північнокорейських військ у Курській області.
- Українські війська завдали ударів по тилових російських військових об'єктах в окупованій Україні.
- МЗС Росії оголосило 28 лютого, що Сполучені Штати схвалили призначення нинішнього директора Північноамериканського департаменту МЗС Олександра Дарчієва послом Росії в США.
- Російські війська просунулися поблизу Покровська, Курахового, Великої Новосілки та на заході Запорізької області.
- Путін доручив окупаційному так званому "главі Криму" Сергію Аксьонову створити проєкт "Кадри" для інтеграції російських ветеранів у російську економіку, ймовірно, на підтримку зусиль Кремля, спрямованих на запобігання виникненню підривних ветеранських громадських організацій.