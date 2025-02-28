Зеленський при камерах посперечався із Трампом і Венсом

Президент Володимир Зеленський під час спілкування у прямому ефірі посперечався із президентом США Дональдом Трампом і віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

Джерело: трансляція зустрічі Зеленського і Трампа у Білому домі 28 лютого

Деталі: Спочатку Венс заявив, що наразі адміністрація Трампа своїми дипломатичними діями доводить, що працює над врегулюванням війни в Україні. Зеленський нагадав, що з 2014 року Росія окупувала Крим і частину сходу України і досі Путіна ніхто не зупинив, хоча у США уже змінилось кілька адміністрацій під керівництвом Барака Обами, Дональда Трампа і Джо Байдена.

Реклама:

Пряма мова Зеленського: "Він (Путін - ред.) окупував велику частину України, Крим. Це було з 2014 року… Були президент Обама, президент Трамп, президент Байден, тепер знову президент Трамп. Хай його Бог благословить і дасть йому змогу зупинити війну. Але від 2014 року його ніхто не зупинив. Він окупопував і окуповував, убивав людей… Його ніхто не зупинив. Ми мали з ним розмови, дуже багато розмов... Я підписав з ним угоду у 2019 році… Але після цього він порушив перемир’я. Він не пішов на обмін полоненими. Про яку дипломатію ви говорите, Джей Ді?"

Венс відповів, що він говорить про дипломатію, яка може "звершити руйнування вашої країни" і звернув увагу, що Україна "змушує людей" іти воювати, оскільки має нестачу людей на полі бою. "Ви повинні бути вдячні президенту (Трампу - ред.) за спроби завершити конфлікт", – сказав Джей Ді Венс, після цього звинувативши Зеленського у тому, що він прибув до Овального кабінету, щоб "атакувати" адміністрацію Трампа.

Пряма мова Зеленського: "Багато питань. Почнімо з найбільшого. Під час війни кожен має проблеми. Навіть ви. Але у вас є гарний океан і він вас відгороджує. Ви не відчуваєте цього зараз. Але ви відчуєте у майбутньому".

РЕКЛАМА:

Трамп перебив його і сказав: "Ні, ні, ні. Не кажіть нам, що ми відчуваємо. Ми намагаємось вирішити проблему. Не кажіть нам, що ми відчуваємо. Ви не у позиції диктувати, запам’ятайте це", – сказав Трамп.

"Я не диктую", – відповів Зеленський, пояснивши, що Сполучені Штати "відчують вплив".

Трамп сказав, що Зеленський "не у хорошому становищі" та "не має карт", а зі Сполученими Штатами у нього "будуть карти".

"Я не граю карти. Я дуже серйозно. Я президент у війні", – відповів український президент.

"Ви граєте в азартні ігри з Третьою світовою війною. І те, що ви робите, є зневажливим до країни, до цієї країни", – перебив Зеленського Трамп.

"Я відчуваю повагу до вашої країни", – сказав Зеленський.

У суперечку втрутився Джей Ді Венс із запитанням: "Ви говорили слово "дякую"? "Багато разів", – відповів Зеленський.

Потім Джей Ді Венс згадав про візит Володимира Зеленського на завод у Пенсильванії під час виборчої кампанії у США, нібито висловлюючи підтримку "опозиції".

"Будь ласка, якщо ви вважаєте що ви будете дуже голосно говорити про війну…", – сказав Зеленський, звернувши увагу на підвищений тон Джей Ді Венса.

Трамп перебив Зеленського: "Він не говорить голосно. У вашої країни великі проблеми". Президент України спробував поставити запитання, але Трамп сказав, що "вам не дозволено говорити".

Президент Зеленський все ж сказав, що Україна стоїть стійко уже три роки, хоча й була сама від початку війни. Трамп перебив його і сказав, що Україна не була одна, а попередній президент Байден передав їй "350 млрд доларів".

Далі у перепалці було важко зрозуміти, що говорили обидва президенти, оскільки вони перебивали один одного. Зрештою Джей Ді Венс спробував "закрити рот" Зеленському, сказавши, що тут, перед телекамерами американських ЗМІ видно, що він "не правий".

"Ви кажете нам: я не хочу перемир’я, я не хочу перемир’я. Я хочу це, я хочу. Слухайте, якщо ви хочете перемир’я прямо зараз, я кажу: беріть", – заявив Трамп.

На це президент Зеленський поцікавився, а де гарантії для України? Президент Трамп не дав відповіді на це запитання.

Тоді від ЗМІ пролунало запитання, якими будуть дії США, якщо Росія порушить перемир’я.

"А що якщо що-небудь? Що якщо бомба впаде не вашу голову просто зараз? Що буде, якщо вони зірвуть його? Я не знаю. Вони не поважали Байдена, вони не поважали Обаму. Вони поважають мене", – відповів на це президент США.

Трамп також сказав на зустрічі з президентом Зеленським, що він виступає і за Україну, і за Росію.

Нагадаємо: