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До 12 зросла кількість постраждалих через масштабну атаку росіян по Харкову

Роман ПетренкоСубота, 1 березня 2025, 10:35
До 12 зросла кількість постраждалих через масштабну атаку росіян по Харкову
усі фото: ОГП

Російська армія у ніч на 1 березня здійснила масштабну атаку безпілотниками по Харкову - постраждали 12 людей, серед яких двоє дітей

Джерело: ОГП

Деталі: За даними прокуратури, у Шевченківському районі влучання БпЛА зафіксовано в арку біля багатоповерхового житлового будинку. Гострої реакції на стрес зазнала 6-річна дівчинка.

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Ще один удар прийшовся по медичній установі у центрі міста. Постраждали чотири жінки – пацієнтки медзакладу. Один з безпілотників поцілив у проїжджу частину поблизу автосалону та житлового комплексу. Також зафіксовано атаку БпЛА по території садового товариства.

Також безпілотник вдарив по непрацюючій офісній будівлі в Київському районі, яка вже неодноразово піддавалась ворожим обстрілам. Ще один БпЛА поцілив у двоповерхове комерційне приміщення. Пошкоджено багатоквартирні будинки, аптеки, кафе, магазини тощо.

 

Жінка зазнала гострої реакції на стрес. Чоловік та 6-річний хлопчик отримали поранення від скла, ще один чоловік "вдарився головою під час вибуху".

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Правоохоронці також зафіксували удар безпілотника по АЗС. Трьом співробітникам надано медичну допомогу: їм діагностували гостру реакцію на стрес.

 

У Новобаварському районі безпілотник поцілив у приватний житловий будинок. Вибуховою хвилею також пошкоджено приміщення типографії.

Харківбезпілотники
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