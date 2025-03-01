Рятувальники показали наслідки масованого удару російськими БпЛА по Харкову

Рятувальники опублікували фото і відео наслідків масованих ударів росіян по Харкову в ніч проти 1 березня.

Джерело: ГУ ДСНС у Харківській області

Дослівно ГУ ДСНС у Харківській області: "Сьогодні вночі російські війська завдали масованих ударів по Київському, Шевченківському та Новобаварському районах Харкова, а також по Харківському району області".

Реклама:

Деталі: Рятувальники зазначили, що внаслідок атаки пошкоджені: медзаклад, житлові будинки, торговельний центр, магазини, автозаправна станція, автосалон та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

У будівлі пожежно-рятувального підрозділу вибиті вікна, двері та ворота.

У результаті ворожої атаки виникло чотири осередки пожеж.

РЕКЛАМА:

фото: ГУ ДСНС у Харківській області

Дослівно ГУ ДСНС у Харківській області: "Один із безпілотників влучив у триповерхову будівлю медзакладу, спричинивши пожежу на даху. Спільними зусиллями рятувальників, поліції, медиків і волонтерів евакуйовано 64 людини, серед них – 56 пацієнтів та дитина".

фото: ГУ ДСНС у Харківській області

фото: ГУ ДСНС у Харківській області

Наслідки масованого удару російськими БпЛА по Харкову в ніч проти 1 березня.

Відео: ГУ ДСНС у Харківській області pic.twitter.com/U75hFTfAqT — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 1, 2025

Деталі: За попередніми даними, постраждали 7 осіб.