Рятувальники показали наслідки масованого удару російськими БпЛА по Харкову
Рятувальники опублікували фото і відео наслідків масованих ударів росіян по Харкову в ніч проти 1 березня.
Джерело: ГУ ДСНС у Харківській області
Дослівно ГУ ДСНС у Харківській області: "Сьогодні вночі російські війська завдали масованих ударів по Київському, Шевченківському та Новобаварському районах Харкова, а також по Харківському району області".
Деталі: Рятувальники зазначили, що внаслідок атаки пошкоджені: медзаклад, житлові будинки, торговельний центр, магазини, автозаправна станція, автосалон та інші об’єкти цивільної інфраструктури.
У будівлі пожежно-рятувального підрозділу вибиті вікна, двері та ворота.
У результаті ворожої атаки виникло чотири осередки пожеж.
Дослівно ГУ ДСНС у Харківській області: "Один із безпілотників влучив у триповерхову будівлю медзакладу, спричинивши пожежу на даху. Спільними зусиллями рятувальників, поліції, медиків і волонтерів евакуйовано 64 людини, серед них – 56 пацієнтів та дитина".
Наслідки масованого удару російськими БпЛА по Харкову в ніч проти 1 березня.— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 1, 2025
Відео: ГУ ДСНС у Харківській області pic.twitter.com/U75hFTfAqT
Деталі: За попередніми даними, постраждали 7 осіб.