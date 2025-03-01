Темпи просування Росії падають третій місяць – Deepstate
Субота, 1 березня 2025, 13:55
Ворог окупував 192 квадратних кілометрів української території у лютому, що є менше, ніж попередні місяці.
Джерело: Deepstate
Деталі: За даними аналітиків, після пікової окупації території у листопаді – в грудні, січні та лютому три місяці відбувається зниження просування.
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Дослівно: "Попри втрату темпів, яка досягла рівня липня минулого року, противник продовжує платити велику ціну у живій силі.
Активність ворога знизилася, але вона нікуди не ділася, Сили Оборони відбивають сотню атак щодня".
Нагадаємо: У найкоротший місяць року українські захисники уразили найбільшу кількість автомобілів росіян за весь період від початку широкомасштабного вторгнення.