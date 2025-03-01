Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Темпи просування Росії падають третій місяць – Deepstate

Роман ПетренкоСубота, 1 березня 2025, 13:55
Темпи просування Росії падають третій місяць – Deepstate
український захисник на захисті території, фото ілюстративне: генштаб

Ворог окупував 192 квадратних кілометрів української території у лютому, що є менше, ніж попередні місяці.

Джерело: Deepstate

Деталі: За даними аналітиків, після пікової окупації території у листопаді – в грудні, січні та лютому три місяці відбувається зниження просування.

Реклама:

Дослівно: "Попри втрату темпів, яка досягла рівня липня минулого року, противник продовжує платити велику ціну у живій силі.

Активність ворога знизилася, але вона нікуди не ділася, Сили Оборони відбивають сотню атак щодня".

 

Нагадаємо: У найкоротший місяць року українські захисники уразили найбільшу кількість автомобілів росіян за весь період від початку широкомасштабного вторгнення.

окупаціявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Британія підтримуватиме Україну стільки, скільки необхідно – Стармер
Румунія підтвердила падіння російського БпЛА на своїй території
Туреччина у Лондоні повторить пропозицію прийняти переговори України і Росії – ЗМІ
відеоЗеленський прилетів до Британії
Трамп: Путін хоче закінчити війну, а Зеленський - воювати
У першу ніч весни ППО збила понад 100 російських БПЛА
Усі новини...
У Росії радіють суперечці Зеленського та Трампа
ГУР: У Маріуполі вибухнув автомобіль з окупантом
ЗМІ: Трампа роздратувало, що Зеленський прибув не в костюмі
У лютому росіяни втратили найбільше автомобілів від початку повномасштабного вторгнення
Останні новини
21:01
"Шахтар" розгромив "Олександрію" в центральному матчі туру чемпіонату України з футболу
20:47
Макрон нагадав, що "грається у Третю світову" очільник Кремля, а не Зеленський
20:19
Британія підтримуватиме Україну стільки, скільки необхідно – Стармер
20:03
відео, оновленоРосіяни вдарили по багатоповерхівці у Запоріжжі, виникла пожежа
19:49
Українка Данча показала найкращий результат сезону на етапі Кубку світу зі сноубордингу
19:44
Росіяни вдарили по порту в Одесі: поранили співробітників, пошкодили іноземне судно
19:36
У Лондоні почалася зустріч Зеленського і Стармера
19:30
Україна засудила "вибори" в окупованій Росією Абхазії
19:13
The New York Post: На підписанні угоди у Вашингтоні наполягав Єрмак, Келлог був проти
18:58
Спікер Сейму Польщі підтримав Зеленського після скандалу у Білому домі
Усі новини...
Реклама:
Реклама: