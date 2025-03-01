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Орбан пригрозив заблокувати спільну заяву ЄС на підтримку України

Марія Ємець, Роман ПетренкоСубота, 1 березня 2025, 15:37
Орбан пригрозив заблокувати спільну заяву ЄС на підтримку України
Віктор Орбан. Фото: Getty Images

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан пригрозив заблокувати спільну заяву лідерів ЄС на підтримку України за підсумками саміту 6 березня.

Джерело: лист Орбана від 1 березня до президента Євроради Антоніу Кошти, що опинився у розпорядженні журналіста Саболча Пані, "Європейська правда"

Деталі: У листі Орбана до президента Євроради він заявив про "стратегічні розбіжності" у політичці щодо України, які "не можна вирішити правками чи комунікаціями".

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"Переконаний, що ЄС, за прикладом США, має увійти у прямі переговори з Росією про припинення вогню і сталий мир в Україні. Цей підхід неможливо гармонізувати з тим, що відображений у проєкті комюніке", – заявив Орбан.

Він продовжив, що через це пропонує навіть не намагатися ухвалити спільну письмову заяву щодо України за підсумками саміту у поточному вигляді, та що це показало би "розкол у ЄС".

"Натомість пропоную обмежити письмові висновки згадкою та підтримкою резолюції Радбезу ООН 2774 (2025), ухваленої 24 лютого 2025 року (йдеться про резолюцію, внесену США, де немає згадки про агресію РФ). Дана резолюція позначає нову фазу в історії конфлікту і робить невідповідним усі раніше погоджені формулювання Євроради", – заявив угорський прем’єр. 

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Перед цим Орбан підтримав президента США Дональда Трампа після його суперечки з президентом Володимиром Зеленським у Білому домі.

Європейські лідери, а також очільники ЄС тим часом публічно підтримали Україну.

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