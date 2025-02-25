Радбез ООН схвалив резолюцію щодо України без поправки Росії і згадки про агресію РФ

Рада Безпеки ООН відхилила внесену Росією поправку до резолюції, яка мала змінити формулювання щодо війни в Україні, проте в документі РФ не названа агресором.

Джерело: "Суспільне" з посиланням на трансляцію Генасамблеї ООН, "Укрінформ"

Деталі: Кремль прагнув уникнути прямої згадки про агресію, запропонувавши терміни "конфлікт навколо України" та "конфлікт в Україні".

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Однак під час голосування ці зміни не набрали підтримки.

Також були провалені три європейські поправки, винесені на розгляд.

Доповнено: Резолюцію підтримали 10 країн, утримались – 5.

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Текст, підготовлений американською делегацією, складається з одного речення: "Генеральна Асамблея, висловлюючи скорботу з приводу трагічної загибелі людей під час російсько-українського конфлікту, підтверджуючи, що головною метою Організації Об'єднаних Націй, як зазначено у Статуті ООН, є підтримання міжнародного миру і безпеки та мирне врегулювання спорів, закликає до швидкого припинення конфлікту та подальшого досягнення тривалого миру між Україною та Росією".

В американському проєкті Росія не вказана як країна-агресор.

Що передувало: Генеральна Асамблея ООН 24 лютого, до третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ухвалила внесену США резолюцію з поправками, що, зокрема, містять заклик до відновлення територіальної цілісності України.

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