Україна та Британія підписали угоду про кредит на 3 мільярди доларів на оборонні потреби

Кір Стармер, Володимир Зеленський і Рейчел Рівз під час підписання угоди, фото AFP via Getty Images

Україна та Велика Британія підписали угоду про позику на суму близько 3 мільярдів доларів США на оборонні потреби України.

Джерело: Міністерство фінансів України

Дослівно: "Сьогодні міністр фінансів України Сергій Марченко та канцлерка казначейства Великобританії Рейчел Рівз підписали угоду про надання Україні 2,26 млрд фунтів стерлінгів (близько 3 млрд доларів США).

Реклама:

У церемонії підписання, яка відбулась в онлайн форматі, взяли участь президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Кошти є частиною механізму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) країн G7 загальним обсягом 50 млрд доларів США. Кредит буде обслуговуватися і погашатися за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від знерухомлених російських суверенних активів.

Фінансування надається на 30 років. Залучені кошти будуть спрямовані для фінансування закупівлі оборонних матеріалів, відповідно до потреб Української сторони".

РЕКЛАМА:

Деталі: Мінфін нагадує, що в рамках механізму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) країн G7 Україна вже отримала 1 млрд доларів від США та 3 млрд євро від ЄС.

Що передувало: Зеленський прибув на переговори зі Стармером близько 19:30 за київським часом.

Стамер запевнив, що Британія продовжуватиме підтримку України "стільки, скільки буде необхідно".