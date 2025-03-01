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Україна та Британія підписали угоду про кредит на 3 мільярди доларів на оборонні потреби

Катерина ТищенкоСубота, 1 березня 2025, 21:40
Україна та Британія підписали угоду про кредит на 3 мільярди доларів на оборонні потреби
Кір Стармер, Володимир Зеленський і Рейчел Рівз під час підписання угоди, фото AFP via Getty Images

Україна та Велика Британія підписали угоду про позику на суму близько 3 мільярдів доларів США на оборонні потреби України.

Джерело: Міністерство фінансів України

Дослівно: "Сьогодні міністр фінансів України Сергій Марченко та канцлерка казначейства Великобританії Рейчел Рівз підписали угоду про надання Україні 2,26 млрд фунтів стерлінгів (близько 3 млрд доларів США).

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У церемонії підписання, яка відбулась в онлайн форматі, взяли участь президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Кошти є частиною механізму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) країн G7 загальним обсягом 50 млрд доларів США. Кредит буде обслуговуватися і погашатися за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від знерухомлених російських суверенних активів.

Фінансування надається на 30 років. Залучені кошти будуть спрямовані для фінансування закупівлі оборонних матеріалів, відповідно до потреб Української сторони".

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Деталі: Мінфін нагадує, що в рамках механізму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) країн G7 Україна вже отримала 1 млрд доларів від США та 3 млрд євро від ЄС.

Що передувало: Зеленський прибув на переговори зі Стармером близько 19:30 за київським часом.

Стамер запевнив, що Британія продовжуватиме підтримку України "стільки, скільки буде необхідно".

Велика БританіяЗеленськийМінфінкредит
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