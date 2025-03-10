"Ми зробимо вас багатими": Трамп знову пропонує Гренландії стати частиною США

Президент США Дональд Трамп знову заявив про бажання приєднати Гренландію до Сполучених Штатів, пообіцявши острову мільярдні інвестиції, нові робочі місця та економічне зростання в обмін на приєднання до Сполучених Штатів.

Джерело: Трамп в своїй соцмережі Truth Social

Пряма мова: "Ми й надалі дбатимемо про вашу безпеку, як ми це робили з часів Другої світової війни. Ми готові інвестувати мільярди доларів, щоб створити нові робочі місця і зробити вас багатими. І, якщо ви хочете, ви можете стати частиною найпрекраснішої країни у світі, Сполучених Штатів".

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Деталі: Трамп заговорив про бажання придбати Гренландію, багатий на корисні копалини арктичний острів у складі Данії аргументуючи це тим, що "люди навіть не знають, чи має Данія якесь законне право на неї".

Під час першого президентського терміну Трамп неодноразово висловлював бажання "купити" Гренландію, через що Данії довелося реагувати і наголошувати, що острів "не продається".

5 березня виступаючи з промовою перед Конгресом Трамп вкотре озвучив свої зазіхання на Гренландію.

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"Ми працюємо з усіма зацікавленими сторонами, щоб спробувати отримати її… Я думаю, що ми її отримаємо. Так чи інакше ми її отримаємо", – заявив Трамп.

У відповідь прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде сказав, що Трамп повинен зрозуміти, що гренландці не хочуть бути американцями, і що Гренландію "не можна просто взяти".

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен підтримала Егеде, підкресливши, що острів "не продається" і що його народ має сам визначати своє майбутнє.

Після серії заяв президента Сполучених Штатів про прагнення приєднати Гренландію, понад 40% данців вважають США загрозою для своєї країни.

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