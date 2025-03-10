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WSJ: США і Китай планують провести саміт у червні 2025 року

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникПонеділок, 10 березня 2025, 21:20
WSJ: США і Китай планують провести саміт у червні 2025 року
Фото ілюстративне - Getty Images

США та Китай почали обговорення потенційного саміту двох держав, який має відбутись у червні 2025 року.

Джерело: газета The Wall Street Journal з посиланням на поінформовані джерела, пише "Європейська правда"

Деталі: За даними WSJ, зацікавленість у зустрічі Дональд Трамп і Сі Цзіньпін висловлювали через своїх представників ще після перемоги першого на виборах президента США у листопаді 2024 року.

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Джерела газети додають, що обговорення перебувають на ранній стадії й конкретних домовленостей стосовно саміту немає.

Тоді як американська сторона запропонувала США як місце зустрічі Трампа і Сі, Пекін виявив більшу зацікавленість у тому, щоб Трамп приїхав на саміт до КНР, ідеться в матеріалі.

Джерела в Білому домі кажуть WSJ, що Трамп не поспішає вести переговори з Сі через економічну силу США, але розраховує на їхні особисті відносини для помʼякшення наслідків дії торговельних тарифів.

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Зазначимо, що в червні, коли може відбутись саміт США й Китаю, обидва лідери святкують свій день народження: Сі народився 15 червня 1953 року, а Трамп – 14 червня 1946 року.

Минулого місяця міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що Пекін готовий відповісти на будь-які подальші односторонні санкції США, назвавши такі кроки формою "цькування".

СШАКитай
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