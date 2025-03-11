У Європарламенті пройшли дебати щодо підтримки України і обороноздатності ЄС

У Європейському парламенті у вівторок пройшли дебати стосовно безпеки й посилення обороноздатності ЄС, а також підтримки України.

Джерело: "Європейська правда", пресслужба Європарламенту

Деталі: Дебати з оборонно-безпекових питань пройшли у залі Європарламенту 11 березня за участі керівництва ЄС.

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Президент Євроради Антоніу Кошта зазначив, що зараз Європа проходить "вирішальний момент" історії і тому ЄС ініціює амбітні рішення для посилення своєї обороноздатності. Він також наголосив, що безпека України є невід’ємною складовою європейської безпеки.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що мир "більше не вийде сприймати як даність", настав час позбавлятися ілюзій і брати на себе відповідальність за свою безпеку, після чого говорила про внесений ЄК план інвестицій в посилення обороноздатності.

"Ми є того розміру, щоб бути здатними стримати будь-яку ворожу країну, у нас є для цього економічна cила і, нарешті, є і політична воля", – зазначила фон дер Ляєн.

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Більшість лідерів політичних груп Європарламенту висловили підтримку планам посилення ЄС і подальшої підтримки України.

Частина промовців-євродепутатів наголошували, що Європі важливо посилювати конкурентоздатність, рухатися до "стратегічної автономії" і зокрема забезпечити собі незалежний доступ до критично важливої сировини та енергоресурсів. Пролунала і критика на адресу нової адміністрації Білого дому за зміну курсу щодо України та заклики до ЄС посилити дипломатичні зусилля для підтримки Києва, на додачу до військової допомоги.

Водночас деякі депутати наголошували, що зміщення уваги на безпекові питання не має відбуватися за рахунок соціальної політики, наукових досліджень і заходів протидії змінам клімату.

Нагадаємо, саміт лідерів ЄС підтримав ідею фон дер Ляєн щодо масштабних оборонних інвестицій.