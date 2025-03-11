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Війна не зупинилась. Долучайтесь до збору "Української правди" на допомогу ЗСУ

Вівторок, 11 березня 2025, 18:27
Війна не зупинилась. Долучайтесь до збору Української правди на допомогу ЗСУ

Невдовзі завершиться збір "Української правди" на купівлю пікапів для ЗСУ та ремонт пошкоджених автомобілів для потреб Сил Оборони.

Після його закриття серед тих, хто задонатив 500 грн буде розіграно Mercedes GLE.

Журналісти "Української правди" Михайло Ткач та Дмитро Рясний вже три роки, завдяки читачам, купують і передають автомобілі, які використовуються військовими для проведення операцій на лінії бойового зіткнення, а також медичними підрозділами для евакуації поранених захисників.

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Частина грошей направляється на відновлення вже пошкоджених автомобілів. Загалом, з 2022 року, завдяки читачам "Української правди" придбано та відремонтовано понад 300 машин

Один з нещодавно переданих пікапів до Сил Оборони
Один з нещодавно переданих пікапів до Сил Оборони

Всі хто задонатить 500 грн на збір мають можливість виграти Mercedes GLE 2021 року випуску. До закриття збору залишилось не багато. Долучайтеся до підтримки українській армії.

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Автомобіль Mercedes GLE, який буде розіграно серед тих хто задонатив 500 грн

Реквізити збору:

Ціль: 11 000 000 ₴

Посилання на банку: monobank.ua

Номер картки банки: 4441 1111 2914 7306

Реквізити для поповнення банки "На машини ЗСУ"

Отримувач: Рясний Дмитро Віталійович

IBAN: UA803220010000026207352667706

ІПН/ЄДРПОУ: 2992501192

Призначення платежу: Поповнення рахунку банки

Обов'язково зазначайте свій номер телефону в коментарі до внеску якщо ви не клієнт Монобанка.

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