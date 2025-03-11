Сійярто підтримав Маска у суперечці з Сікорським

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підтримав Ілона Маска в його суперечці з главою польського МЗС Радославом Сікорським стосовно України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Telex

Деталі: На прохання прокоментувати суперечку між Маском і Сікорським на пресконференції у вівторок Сійярто назвав польського колегу одним із "найпідліших, найбільш агресивно провійськових" політиків в Європі.

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"І оскільки уряд США, очевидно, повністю відданий миротворчості, я думаю, не дивно, що суперечка між відданим миротворчості політиком і агресивно провійськовим політиком може досягти такого рівня", – додав він.

Глава угорського МЗС принагідно покритикував уряд Польщі, заявивши, що він заслужив "погану оцінку" за те, як вони "руйнують верховенство права в Польщі".

"Тому я думаю, що такий стиль обміну думками в інтернеті був неминучим", – підсумував Сійярто.

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Нагадаємо, в неділю Радослав Сікорський вступив у суперечку з Маском та держсекретарем США Марко Рубіо. Спочатку Маск пригрозив Україні, що якщо він закриє Starlink, то весь український фронт посиплеться.

На його допис відреагував Сікорський, відзначивши, що Starlink для України оплачується урядом Польщі, і подібні погрози змушують задуматись про надійність постачальника послуг.

Рубіо звинуватив Сікорського у тому, що він "вигадує", оскільки "ніхто не погрожував відрізати Україну від Starlink".