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У Білому домі відмовились говорити про реакцію у випадку порушення Росією перемирʼя

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникСереда, 12 березня 2025, 22:19
У Білому домі відмовились говорити про реакцію у випадку порушення Росією перемирʼя
Фото - Getty Images

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт відмовилась говорити про те, чи має адміністрація Дональда Трампа якийсь механізм примусу на випадок, якщо Росія порушить запропоноване США "припинення вогню".

Джерело: слова речниці наводить телеканал CNN, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За словами Лівітт, гарантії непорушення Росією запропонованого режиму "припинення вогню" – це "велике гіпотетичне питання, яке я не буду коментувати, тому що ми ще не дійшли до цього".

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"Поточний стан справ полягає в тому, що українці погодилися на припинення вогню, українці погодилися на мирний план, який був покладений на стіл вчора в Саудівській Аравії держсекретарем і нашим радником з національної безпеки", – додала вона.

Речниця Білого дому також підтвердила, що посланник Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф цього тижня приїде до Москви, аби закликати Росію погодитись на "припинення вогню".

Нагадаємо, за підсумками зустрічі у Саудівській Аравії 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.

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Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Штати передадуть Росії пропозицію про "припинення вогню" та сподіваються на її згоду.

Радимо також ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": Неоголошене перемир'я. Про що домовилися у Джидді Україна і США та чи погодиться на це Путін.

СШАпереговори
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