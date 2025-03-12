У Білому домі відмовились говорити про реакцію у випадку порушення Росією перемирʼя

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт відмовилась говорити про те, чи має адміністрація Дональда Трампа якийсь механізм примусу на випадок, якщо Росія порушить запропоноване США "припинення вогню".

Джерело: слова речниці наводить телеканал CNN, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За словами Лівітт, гарантії непорушення Росією запропонованого режиму "припинення вогню" – це "велике гіпотетичне питання, яке я не буду коментувати, тому що ми ще не дійшли до цього".

Реклама:

"Поточний стан справ полягає в тому, що українці погодилися на припинення вогню, українці погодилися на мирний план, який був покладений на стіл вчора в Саудівській Аравії держсекретарем і нашим радником з національної безпеки", – додала вона.

Речниця Білого дому також підтвердила, що посланник Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф цього тижня приїде до Москви, аби закликати Росію погодитись на "припинення вогню".

Нагадаємо, за підсумками зустрічі у Саудівській Аравії 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.

РЕКЛАМА:

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Штати передадуть Росії пропозицію про "припинення вогню" та сподіваються на її згоду.

Радимо також ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": Неоголошене перемир'я. Про що домовилися у Джидді Україна і США та чи погодиться на це Путін.