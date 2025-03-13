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FT: Угорщина вимагає зняти санкції з російського олігарха Фрідмана в обмін на зняття свого вето

Христина Бондарєва, Олександр ШумілінЧетвер, 13 березня 2025, 12:58
FT: Угорщина вимагає зняти санкції з російського олігарха Фрідмана в обмін на зняття свого вето
Фото: Getty Images

Угорщина вимагає виключити із санкційного списку ЄС російського олігарха Михаїла Фрідмана, в іншому разі вона погрожує заблокувати продовження санкцій Євросоюзу проти близько 2 тисяч росіян.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Financial Times

Деталі: Обмеження на поїздки і заморожування активів, накладені Євросоюзом на політиків і бізнесменів, які підтримували або сприяли війні Росії проти України, закінчуються в суботу, якщо всі 27 країн ЄС не погодяться продовжити їх ще на шість місяців.

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За словами чотирьох співрозмовників видання, посол Угорщини в ЄС зажадав, щоб Фрідман, який заробив свої статки в Росії до переїзду в Лондон десять років тому, був виключений зі списку як ціна Будапешта, що дозволить продовжити всі інші санкції.

Посли ЄС зустрічаються в Брюсселі в четвер після кількох днів переговорів, які досі не привели до компромісу. 

Найвідданіші союзники України, зокрема, держави Балтії, виступають проти будь-якого послаблення обмежень ЄС проти Москви, особливо до завершення будь-яких переговорів про припинення вогню за посередництва США. 

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За словами трьох посадовців, Люксембург підтримує зусилля, спрямовані на виключення Фрідмана зі списку. Минулого року Фрідман подав позов проти Люксембургу, де знаходиться його частка в лондонській інвестиційній компанії LetterOne, вимагаючи відшкодування збитків, пов'язаних із санкціями, у розмірі $15,8 млрд.

Угорщина спочатку вимагала виключити зі списку вісім імен, у тому числі інших російських мільярдерів, таких як Алішер Усманов і давній партнер Фрідмана Петр Авен. Але тепер Будапешт, за словами джерел, наполягає на виключенні Фрідмана.

Як повідомляла раніше "Європейська правда", у Брюсселі неформально готуються до сценарію, за якого Угорщина заблокує продовження антиросійських санкцій, і дія санкційних пакетів з 16 березня може припинитися. 

Наразі європейські перемовники хочуть використати усі можливості, щоби знайти непублічні інструменти переконання Угорщини і закрити санкційне рішення вчасно.

Деталі у статті: Орбан ламає санкції. Як вето Угорщини може "розморозити" третину російських активів у ЄС

Угорщинаолігархиросійсько-українська війнасанкції
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