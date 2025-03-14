G7 пригрозили Росії санкціями у разі відмови від припинення вогню

Країни "Групи семи" (G7) заявили про готовність запровадити проти Росії подальші санкції та посилити підтримку України, якщо РФ відмовиться від пропозиції про припинення вогню.

Джерело: спільна заява міністрів закордонних справ G7, ухвалена за підсумками їх зустрічі у Канаді, "Європейська правда"

Деталі: У заяві міністри закликали Росію "відповісти взаємністю, погодившись на припинення вогню на рівних умовах і дотримуючись його у повному обсязі".

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"Ми обговорили подальші санкції проти Росії у випадку, якщо таке припинення вогню не буде узгоджене, в тому числі через подальші санкції, обмеження цін на нафту, а також додаткову підтримку України та інші засоби", – йдеться у заяві.

Міністри наголосили, що це включає використання надзвичайних доходів від заморожених російських суверенних активів.

"Ми підкреслили, що будь-яке припинення вогню має поважатися, і наголосили на необхідності надійних заходів безпеки, які б гарантували, що Україна зможе стримувати і захищатися від будь-яких нових актів агресії", – заявили вони.

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Міністри заявили, що продовжать координувати економічну та гуманітарну підтримку з метою сприяння якнайшвидшому відновленню та реконструкції України, в тому числі на Конференції з відновлення України, яка відбудеться в Римі 10-11 липня 2025 року.

Окрім цього, представники G7 засудили надання Росії військової допомоги з боку Північної Кореї та Ірану, а також постачання зброї та компонентів подвійного призначення з боку Китаю, який є вирішальним чинником, що сприяє російській війні та відновленню російських збройних сил.

"Ми підтвердили наш намір продовжувати вживати заходів проти таких третіх країн", – наголосили у заяві.

Як відомо, у четвер, 13 березня, очільник Кремля Владімір Путін обережно відреагував на пропозицію США про припинення вогню. Не відкидаючи її прямо, він натякнув, що Москва може висунути свої умови до будь-якої угоди.

Американський президент Дональд Трамп заявив, що Путін "зробив дуже багатообіцяючу заяву, але вона не була повною". Також він сказав, що якщо Росія не погодиться на припинення вогню на 30 днів – це буде "невтішний момент для світу".