Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
УП 100. Сила жінок

G7 пригрозили Росії санкціями у разі відмови від припинення вогню

Уляна Кричковська, Альона Мазуренко П'ятниця, 14 березня 2025, 18:07
G7 пригрозили Росії санкціями у разі відмови від припинення вогню
колаж centralasia.media

Країни "Групи семи" (G7) заявили про готовність запровадити проти Росії подальші санкції та посилити підтримку України, якщо РФ відмовиться від пропозиції про припинення вогню.

Джерело: спільна заява міністрів закордонних справ G7, ухвалена за підсумками їх зустрічі у Канаді, "Європейська правда"

Деталі: У заяві міністри закликали Росію "відповісти взаємністю, погодившись на припинення вогню на рівних умовах і дотримуючись його у повному обсязі". 

Реклама:

"Ми обговорили подальші санкції проти Росії у випадку, якщо таке припинення вогню не буде узгоджене, в тому числі через подальші санкції, обмеження цін на нафту, а також додаткову підтримку України та інші засоби", – йдеться у заяві.

Міністри наголосили, що це включає використання надзвичайних доходів від заморожених російських суверенних активів. 

"Ми підкреслили, що будь-яке припинення вогню має поважатися, і наголосили на необхідності надійних заходів безпеки, які б гарантували, що Україна зможе стримувати і захищатися від будь-яких нових актів агресії", – заявили вони. 

РЕКЛАМА:

Міністри заявили, що продовжать координувати економічну та гуманітарну підтримку з метою сприяння якнайшвидшому відновленню та реконструкції України, в тому числі на Конференції з відновлення України, яка відбудеться в Римі 10-11 липня 2025 року.

Окрім цього, представники G7 засудили надання Росії військової допомоги з боку Північної Кореї та Ірану, а також постачання зброї та компонентів подвійного призначення з боку Китаю, який є вирішальним чинником, що сприяє російській війні та відновленню російських збройних сил. 

"Ми підтвердили наш намір продовжувати вживати заходів проти таких третіх країн", – наголосили у заяві.

Як відомо, у четвер, 13 березня, очільник Кремля Владімір Путін обережно відреагував на пропозицію США про припинення вогню. Не відкидаючи її прямо, він натякнув, що Москва може висунути свої умови до будь-якої угоди. 

Американський президент Дональд Трамп заявив, що Путін "зробив дуже багатообіцяючу заяву, але вона не була повною". Також він сказав, що якщо Росія не погодиться на припинення вогню на 30 днів – це буде "невтішний момент для світу". 

G7санкціїРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський поставив завдання Гнатову: Більше бойового досвіду у плануванні операцій
У понеділок діятимуть обмеження електроенергії для бізнесу
Одіозна румунська Шошоаке у листі до Путіна зазіхає на території України
Підозрюваний у вбивстві Ганула визнав свою провину – прокурор
фото, відеоПідозрюваному у вбивстві Ганула обрали запобіжний захід
відеоУ Північній Македонії загинули 59 осіб унаслідок пожежі на концерті
Усі новини...
G7
G7 попередили Росію про посилення санкцій, якщо вона відмовиться припиняти вогонь – ЗМІ
Канада хоче порушити питання мит США на зустрічі G7
Bloomberg: США ветували ініціативу G7 щодо "тіньового флоту" Росії
Останні новини
01:12
Сили оборони провели передислокацію на більш вигідні рубежі оборони на Курщині – Умєров
00:30
У Росії заявили, що мирний договір може передбачати "неозброєних спостерігачів" в Україні
00:04
оновленоУ Києві та області ППО працює по російських БпЛА
23:48
Зеленський поговорив із прем'єром Канади про посилення тиску на Москву
23:35
Для реалізації припинення вогню треба обговорити ЗАЕС, порти і Курщину – Віткофф
23:14
На Курщині в неділю Сили оборони відбивали 13 ворожих штурмів – Генштаб
23:00
Зеленський: Після перемовин у Джидді Росія вкрала майже тиждень війни
22:34
У Росії заявляють про масовану атаку українських БпЛА
22:13
фехтування17-річна українка Максименко здобула золото Гран-прі Будапешта
22:08
Зеленський поставив завдання Гнатову: Більше бойового досвіду у плануванні операцій
Усі новини...
Реклама:
Реклама: